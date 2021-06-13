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「華埠英雄譜」英文版發布 憶90年代華埠風雲

記者張晨／紐約報導
「華埠英雄譜」英文版發布，重述1990年代華埠風雲，右六為陳葦華。(記者張晨╱攝影)
「華埠英雄譜」英文版發布，重述1990年代華埠風雲，右六為陳葦華。(記者張晨╱攝影)

(影音來源：記者張晨)

魏碧洲(左)作為昔日同業到場支持。(記者張晨╱攝影)
魏碧洲(左)作為昔日同業到場支持。(記者張晨╱攝影)

紐約中華公所和紐約詩畫琴棋會12日為前華文媒體記者、作家陳葦華的新作「華埠英雄譜」英文版舉辦發布會，該書講述90年代的曼哈頓華埠華裔移民為維權和紮根做出的貢獻和努力，為華裔社區的近20年發展歷史畫上濃墨重彩的一筆。

陳葦華出生在中國廣東，文革期間作為知青下鄉，後冒死偷渡到香港並於1977年移居紐約，曾在華埠的製衣廠當車衣女工糊口；她回憶道，在最鼎盛時期，華埠曾有5、6百間衣廠和150家餐廳，這些平凡的「英雄們」每天勤懇工作十個小時以上只為在異國扎根，讓下一代享受良好的教育及成長環境。

陳葦華(左)感謝丈夫多年的支持和鼓勵。(記者張晨╱攝影)
陳葦華(左)感謝丈夫多年的支持和鼓勵。(記者張晨╱攝影)

陳葦華在2017年曾出版「從珠江畔到哈遜河邊」一書，當中記錄了她從事新聞工作期間，曼哈頓華埠的政治經濟狀況，並以圖文形式展現。

她整理該書時發現，許多以往的新聞配圖成為如今華埠變遷的歷史憑證，所以從2020年1月1日開始，陳葦華用了七個月的時間編撰了這本「華埠英雄譜」，通過200多張照片，呈現1990年代華埠居民，維權、教育、建設社區，從不懂英文到積極投票，也讓華人的聲音越來越宏亮。

曾在世界日報任職30於年、中華公所主席于金山為該書作序，他表示，同為華文媒體人，慚愧沒能像陳葦華一樣將資料整理成冊，但欣慰的是，如今得以從她的文字中回憶往昔的崢嶸歲月，並不斷提醒自己要繼續為華埠爭取權益。

世界日報副總編輯魏碧洲也作為昔日同業到場支持，他表示，此書言簡意賅的展現了數十年間華裔社區所面臨的種種挑戰，「但作為移民我們是並未退縮，而是一次次反抗並取得勝利，確保讓華裔的聲音被重視，而英文版的發布也是教育下一代人的有力考證，讓他們了解老一輩人是如何奮鬥和抗爭以謀求更好的生活。」

「華埠英雄譜」中英文版均已出版。(記者張晨╱攝影)
「華埠英雄譜」中英文版均已出版。(記者張晨╱攝影)

華埠 華裔 紐約

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