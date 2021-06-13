「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林 )一名母親12日早晨疑在精神壓力下，將一個月大的嬰兒和另一名幼童相繼丟出窗口，自己再赤身從窗口跳樓；除嬰兒身負重傷外，其他兩人暫無性命危險，一名鄰居指出，該名母親跳窗後原還想對倆孩子下毒手，幸好被即時攔下。

案件發生於12日上午11時30分左右，在布朗斯維爾(Brownsville)Rockaway Parkway的一棟公寓樓內，一名24歲的母親突然失去理智，接連把一個月大的女兒、兩歲兒子從二樓窗口丟出樓外，緊接著她也從窗口縱身跳下，被發現時三人都裸露著身子。

41歲的鄰居秦卡爾(Carl Chin)聽見孩童落地的聲響，立即跑出來查看，他後來接受訪問時表示，該名母親落地時並沒有受傷或失去意識，她緊接著再抓起兩個孩子，企圖再次傷害他們。

秦卡爾說，她將嬰兒的頭朝硬物敲擊，他看見後立即跳過欄柵，把嬰兒從她的手中搶過來；過程中該名母親不停掙扎，秦卡爾使用了蠻力才成功將孩子們從她身上拉開，但在等待警方和救護車抵達的期間，該名母親又突然朝鄰居道謝，說希望他能照顧兩名孩子。「我做自己做得好累」，她向秦卡爾訴苦。

救護車抵達後將女嬰送往瑪摩利醫院，傷勢非常嚴重，兒子和母親則送往布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)，暫無生命危險；警方正調查該名母親犯案的動機，未公布身分，不排除因精神問題。