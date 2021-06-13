打完疫苗 紐約華人熱情慶端午

法拉盛的華人超市內，五芳齋等品牌粽子受到民眾青睞。(記者牟蘭／攝影)

端午節 臨近，華裔居民迎來首個疫情 趨緩後的中國傳統節日，華人超市 業者指，今年網紅鹹蛋黃粽與傳統肉粽最受歡迎，粽葉與糯米等原材料也特別受到熱捧，價格雖然調漲，但銷量至少增加50%；許多消費者表示，由於疫情，更注重食品衛生，希望自己包粽子，與家人共慶佳節。

法拉盛的華人超市內銷售各種口味的粽子。(記者牟蘭／攝影)

居住在法拉盛20餘年的周賽琳表示，去年疫情爆發，擔心感染病毒，聖誕節、元旦以及今年的春節，都是獨自度過；如今，她與子女都已接種疫苗，眼看法拉盛疫情趨緩，盼望與加州的子女在端午節團聚，「粽葉與糯米是貴了些，但端午節一定要吃粽子」。

根據紐約市府網站，3到9日期間，多個華裔集居地雖位於全市七天疫情最高榜單，但新增病例大減；其中郵遞編號11366的新鮮草原，陽性率2.36%，只增五例，11354與11355的法拉盛地區，分別全市第六與第十高，也僅增11例與12例，其中11355有85%居民已接種首劑疫苗，完全接種率達73%。

為慶祝端午節，華人超市迎來大量顧客。

在長島居住的張傑森(Jason Zhang，音譯)與家人驅車至法拉盛購買端午節食材，他說，因受疫情的影響，家人更注重食品衛生，更希望選擇健康的食材製作粽子，「粽子要親手包，食材也要新鮮」。

不少民眾購買粽葉自製粽子。(記者牟蘭／攝影)

「愛新鮮」(iFresh)首席執行官兼董事長鄧龍表示，由於貨櫃緊缺、關稅與原料漲價等原因，今年的粽子較疫情前更為緊俏，一些受到華人青睞的傳統品牌「五芳齋」與「思念」等，銷量更是比疫情大增，網紅蛋黃粽等，已出現缺貨，價格也有所調漲，「貨源緊張，數量肯定有限」。

糯米的價格雖然調漲，但仍受到華裔民眾的熱捧。(記者牟蘭／攝影)

鄧龍說，除了蛋黃粽外，曼哈頓華埠與布碌崙(布魯克林)超市分店銷售最好的就是燒肉粽、鹼水粽與豆沙粽；粽葉、糯米與肥肉等價格雖然上漲，但仍不減顧客購買的熱情，「有點像報復性消費」。

鄧龍表示，各家華人超市仍繼續為顧客提供優惠商品，自家則主打農場種植的水果，他說，目前正值荔枝成熟季，超市售賣普通荔枝的價格為每磅2.99元，網紅糯米荔枝每磅也只賣12.99元，盼望豐富華人餐桌。

皇后區華人在超市購買糯米和粽葉，準備回家自己包粽子。(記者曹健╱攝影)

中美超市的經理吳建錫表示，因受疫情影響，往返中國的貨櫃緊缺，一個貨櫃的價格飆升達2萬元，從中國進口商品價格都要再漲25%左右；但他說，今年端午節是疫情趨緩後的首個中國佳節，該超市特別回饋顧客，以粽子作為本周的特價商品，暫不調漲價格，「比如夾心肉粽只要2.99元」。

鹹蛋黃粽、肉粽以及鹼水粽受到華裔民眾的青睞。(記者牟蘭／攝影)

吳建錫說，今年的粽葉與糯米較疫情前，銷量上漲一倍，以糯米為例，每袋糯米價格較同期雖然調漲10%，但從銷售量200箱漲至400箱，「經歷疫情，大家更重視這個端午節」。