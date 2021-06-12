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曼哈頓再爆2起亞裔無辜遭襲 警循仇恨犯罪調查

記者張晨／紐約報導
非洲裔嫌犯大罵中國佬又無故毆打他人，遭市警通緝。(市警提供)
非洲裔嫌犯大罵中國佬又無故毆打他人，遭市警通緝。(市警提供)

(影音來源：市警提供)

曼哈頓近期又發生兩起亞裔無故受攻擊案件，兩受害者均遭種族主義言語辱罵並被毆打及吐口水，市警仇恨犯罪小組目前已介入調查。

警方表示，第一起案件發生在5月22日下午，在位於熨斗區(Flatiron)西26街和百老匯(Broadway)附近，一非洲裔男子接近了一名48歲的亞裔男子，無故毆打其頭部數次後又對他大喊「中國佬」後逃離現場；受害者在現場拒絕接受醫療救治。

根據市警11日發布的案發地監控錄像顯示，嫌犯留藍色長辮，身穿淺色無袖T恤和亮黃色運動褲，背著背包。

另一起案件發生在10日下午，一名49歲的亞裔女子在西33街交第七大道附近行走時，一名非洲裔男子無故朝其頭髮吐口水，並咒罵種族歧視字眼逃離現場。

受害者到曼哈頓南區警署(Midtown South Precinct)報案，警方表示，兩案正一起調查，很有可能是仇恨襲擊。

民眾有看到體貌特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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