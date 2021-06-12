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執法被罵22次「中國佬」 亞裔警：年少也曾因族裔遭霸凌

記者張晨／紐約報導
警員黃飛利浦執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表達感受。(ABC7視頻截圖)
警員黃飛利浦執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表達感受。(ABC7視頻截圖)

曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square)月初實施宵禁後，警方清場，一名非洲裔男子在清場時卻直指一名越南裔警員大罵「中國佬」22次；該警員日前接受媒體採訪時表示，自小在學校也曾因族裔遭到霸凌，這些人只想引起注意，而這也取決於其個人的教育背景和素質。

華盛頓廣場因吸毒者泛濫、遊民聚居，夜間還有人開派對，周邊民眾不安，警方發布晚間10時後的宵禁令，並在5日夜間首度派出防暴警察清場。

此起帶有種族主義的語言攻擊就發生在當晚，黃飛利浦(Philip Huynh)在ABC7採訪中表示，對方事後稱只是對這身制服和警察這個職業有憤怒的情緒，決定加上種族歧視的字眼使得更有攻擊性，「非常令人沮喪，沒有人願意被這樣對待。」

他說，自己並不是首次成為種族主義的目標，「這並不新鮮，即使在學校，同學間也因為族裔不同而惡言相向，我想這些人只是想引起人們的注意。」

「我只是很驚訝他如何在大庭廣眾之下說出這些話，特別是知道有人在錄像，也毫不畏懼。」黃飛利浦表示，「如果他能對一名警察這樣做，也能對其他人這樣做。」

該起事件被目擊者拍下並在網絡瘋傳，在整個長達三分鐘的視頻內，這名叫拉斯特(Shermaine Laster)的非洲裔男子連續重複了20幾次「中國佬」(Chinks)等帶有種族主義的詞語；引來在場民眾的憤慨，有路人說，「快把你臭嘴閉上吧，你這種族歧視的垃圾。」

此人在事發後表示，自己並不仇視亞裔，只是看不慣警察濫用職權，「我想告訴你，黑人不懂什麼是歧視，我們才是被歧視的人，警察不是我們的朋友，他們才是歧視我們的人。」

社交媒體流傳當晚的完整錄像，暴露更多種族主義言論，如「你不屬於這個國家，你這個垃圾。」(You ain't even from this country. You piece of sh*t.)

對此黃飛利浦表示，所有族裔都有無知的人，這更多取決於他們的教育背景。

據悉，拉斯特是紐約州立大學(SUNY Downstate Health Sciences University)清潔工人，該校發言人案發後表示，「我校致力於培育一個包容多樣性的環境，絕不容忍任何形式的仇恨、偏見和種族主義，也絕不寬恕諸如此類的個人的行為或言論。 」

種族歧視 警察 種族主義

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