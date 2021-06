執法被罵22次「中國佬」 亞裔警：年少也曾因族裔遭霸凌

警員黃飛利浦執法被罵22次「中國佬」,近日接受採訪表達感受。(ABC7視頻截圖)

曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square)月初實施宵禁後,警方清場,一名非洲裔男子在清場時卻直指一名越南裔警員大罵「中國佬」22次;該警員日前接受媒體採訪時表示,自小在學校也曾因族裔遭到霸凌,這些人只想引起注意,而這也取決於其個人的教育背景和素質。

華盛頓廣場因吸毒者泛濫、遊民聚居,夜間還有人開派對,周邊民眾不安,警方發布晚間10時後的宵禁令,並在5日夜間首度派出防暴警察 清場。

此起帶有種族主義 的語言攻擊就發生在當晚,黃飛利浦(Philip Huynh)在ABC7採訪中表示,對方事後稱只是對這身制服和警察這個職業有憤怒的情緒,決定加上種族歧視 的字眼使得更有攻擊性,「非常令人沮喪,沒有人願意被這樣對待。」

他說,自己並不是首次成為種族主義的目標,「這並不新鮮,即使在學校,同學間也因為族裔不同而惡言相向,我想這些人只是想引起人們的注意。」

「我只是很驚訝他如何在大庭廣眾之下說出這些話,特別是知道有人在錄像,也毫不畏懼。」黃飛利浦表示,「如果他能對一名警察這樣做,也能對其他人這樣做。」

該起事件被目擊者拍下並在網絡瘋傳,在整個長達三分鐘的視頻內,這名叫拉斯特(Shermaine Laster)的非洲裔男子連續重複了20幾次「中國佬」(Chinks)等帶有種族主義的詞語;引來在場民眾的憤慨,有路人說,「快把你臭嘴閉上吧,你這種族歧視的垃圾。」

此人在事發後表示,自己並不仇視亞裔,只是看不慣警察濫用職權,「我想告訴你,黑人不懂什麼是歧視,我們才是被歧視的人,警察不是我們的朋友,他們才是歧視我們的人。」

社交媒體流傳當晚的完整錄像,暴露更多種族主義言論,如「你不屬於這個國家,你這個垃圾。」(You ain't even from this country. You piece of sh*t.)

對此黃飛利浦表示,所有族裔都有無知的人,這更多取決於他們的教育背景。

據悉,拉斯特是紐約州立大學(SUNY Downstate Health Sciences University)清潔工人,該校發言人案發後表示,「我校致力於培育一個包容多樣性的環境,絕不容忍任何形式的仇恨、偏見和種族主義,也絕不寬恕諸如此類的個人的行為或言論。 」