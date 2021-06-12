布碌崙7、8大道改單行 議員擬興訟

市交通局提出針對7、8大道的幾項變動，將造成當地損失183個停車位。(市交通局提供)

布碌崙(布魯克林)華社代表、州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室，11日在8大道 海悅酒家舉辦7、8大道改單行道說明會，強調若按照市交通局計畫，將禍不單行；華人 商家憂生意受到影響，呼籲民眾簽署請願書要求市府取消計畫，白彼得也將因當局未按正規程序行事，提出訴訟。

日落公園 7、8大道39街至66街之間的街區，將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，兩旁是11呎寬的停車道，並加建一條六呎寬單車專用道；在8大道51街至60街之間，因人潮眾多，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道，雖然周圍會新增95個兩小時收費咪表停車位，可兩條大道最終共減少183個停車位。

11日會議由白彼得華裔助理曲怡文主持，當地經營中餐館、地產、小巴公司等華人商家和居民近百人出席；曲怡文表示，除先前提到的弊端，9大道69小學的學生家長，接送恐將面臨交通壅堵，且7大道消防局出勤時也會受影響。

商家黃啟旺表示，8大道原就擁擠，若改成更小的車道，不用指望交通改善；損失近200個停車位，意味顧客要到更遠處停車，很多人可能嫌麻煩，影響商家生意。

中餐館業者林錚表示，華人要改變逆來順受的態度，別再以「工作忙碌」為由不參與維權，屆時生意慘澹被迫搬到別的地方去。

上述計畫涉及日落公園第七、貝瑞吉第十、以及公園坡(Park Slope)布碌崙第12社區委員會，但曲怡文表示，當局為避免繁瑣的程序以及跟社區委員會交涉，設立一個「社區諮詢委員會」(Community Advisory Board)企圖混淆視聽，該委員會基本上不會對計畫提出異議。

曲怡文表示這違反合法程序，對此白彼得已接洽律師，準備向市府提出訴訟，大約需兩周時間處理；她也呼籲民眾簽署請願書，並在下次公眾會議積極發問。

由市交通局舉行的線上會議將於14日(周一)晚7時通過Zoom視頻進行，meeting ID為973 3452 7174、密碼是909597，提供國語、廣東話和福州話翻譯。