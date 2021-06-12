公校種族隔離全美居首 持續惡化

洛杉磯加州大學民權項目(The Civil Rights Project at UCLA)日前發布的一項研究顯示，七年過去，紐約市公校 學生種族隔離嚴重程度仍在全國排首位，且一些以非洲裔學生為主的學校，如今的學生族裔多元程度，比2014年首份報告出爐時還要低。

該項目2014年曾發布1989至2010年對紐約州各學區 的研究報告，發現紐約、尤其是紐約市學校的種族隔離問題尤其嚴重，全市32個學區內，2010年有19個學區的學校白人學生低於10％，包括所有位於布朗士的學區，以及三分之二的布碌崙(布魯克林)的學區、曼哈頓北部的學區。

特許學校方面，全市73%的特許學校只有不到1%的白人學生，僅8%的特許學校學生族裔達到多元化標準。

最新報告調查紐約2010至2018年數據，雖然公校總體白人學生比率增加，但一些學區的族裔隔離更加嚴重，包括曼哈頓的第二學區，布魯克林的第15學區，和史泰登島的第31學區。

報告的共同作者Gary Orfield表示，紐約的隔離不僅是族裔造成，而是族裔和貧困程度造成，大部分非洲裔和西語裔就讀四分之三都是貧困學生的學校。也導致學生成績差異巨大，州考成績前20%的學生，以白人和亞裔為主，墊底的20%則以非洲裔和西語裔為主。

報告將一部分問題歸咎於前市長彭博(Michael Bloomberg)的教育政策，過多強調選校和資優項目，而現任市長白思豪(Bill de Blasio)致力於去種族隔離化的政策效果並不明顯，

報告建議，紐約市要不就取消所有資優項目和學校，要不就繼續擴大這些項目、增加學校數量，以提升學生的多元背景。