PlaceNYC首選改楊安澤：資優班、特殊高中招生 看法一致

「紐約市加強課程和教育家長領導」組織背書楊安澤。(記者張晨╱攝影)

（影音來源：記者張晨）

支持特殊高中 入學考試(SHSAT)和資優班項目的教育維權組織——「紐約市加強課程和教育家長領導」(簡稱PlaceNYC)，本月初剛宣布背書布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)參選市長；但該組織於11日早在曼哈頓下城召開記者會，轉而支持楊安澤 (Andrew Yang)，宣布將他作為排名第一的背書候選人。

該組織此前曾表達在楊安澤和亞當斯間徘徊的立場，尤其是在楊安澤年初公開指責教師聯合工會(UFT)影響公校重開速度時獲得一些支持，但楊安澤在特殊高中問題上的立場為保留SHSAT，但同時增加其他錄取因素，則與PlaceNYC立場相悖。

PlaceNYC共同主席劉明倫(Lucas Liu)當日表示，在與楊安澤和競選團隊會面時，他明確表達對資優班和特殊高中招生政策的看法——立即恢復項目和考試，且為明年的初中和高中招生重新制定計畫，而這些理念一直都是PlaceNYC所倡導的。

共同創辦人朱雅婷表示，楊安澤也承諾將優先擴大資優項目和特殊高中，以增加學生入校的機會，提升紐約市所有公校，摒棄教育政治化，並任命一位將高學術標準放在首位的教育局 總監。

楊安澤表示，確保每個社區更多有才華的學生進入特殊高中，最有效的方法是創造更多這樣的學生，這也是他當選市長後首要任務之一。

抽籤政策僅適用從緊缺的公共資源中挑選「幸運兒」，比如特許學校和可負擔房，中籤者沒有正當的理由而全憑運氣，也未必具備所需的資質；楊安澤表示，水平不一的學生很難制訂教學準則。