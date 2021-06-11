我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

紐約州開放小商家新冠援助申請 最多可獲5萬元補貼

記者顏潔恩／紐約報導
州長葛謨10日宣布，紐約州小商家可申請新冠援助金。（路透）
州長葛謨10日宣布，紐約州小商家可申請新冠援助金。（路透）

州長葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布，即日起紐約州小商家可遞交申請新冠援助金，視企業的年總收入金額，可得5000元至5萬元補貼，補貼只能用於報銷因疫情產生的費用。

此次援助金總額8億元，將分配給小型或超小型企業、獨立的藝術和文化機構，並優先提供援助給在社會和經濟上處於不利的小商業者；包括由少數族裔、女性、殘障人士、退伍軍人等經營的企業，位於社區資源不良的商家也能獲得照顧。

根據條件，商家所得的州府補貼只能用作申報在2020年3月1日至今年4月1日間，因新冠疫情產生的額外費用，包含工資成本、紐約州房產的商業租金和銀行貸款、財產稅或學校稅務、保險、水電、為保護員工和顧客所購買的個人防護用品、供暖、通風和空調、其他機械和設備費用等。

最終獲得津貼的數額取決於商家在2019年的年度總收入(Annual gross receipts)，介於2萬5000至4萬9999元的企業，可得5000元補貼；收入介於5萬至9萬9999元可得最高1萬元補貼；介於10萬至50萬的企業，可得總收入的10%金額、最高5萬元。

申請補助金時，商家需準備的資料包括任何能證明總年收入損失的文件，像是2019年和2020年的稅單、國稅局(IRS)4506-C表格、企業地址及還在經營的證據、員工人數、銀行信息。

「小商家是紐約經濟最重要的組成部分，在疫情下受到不同程度的影響」，葛謨表示，這筆援助金將幫助小商家重新站穩腳步，幫助打造一個更好的經濟前景。

該申請網站由社區發展金融組織Lendistry掌管，估算全紐約州共有33萬家小型企業符合申請，呼籲商家把握機會；儘管申請網站目前只有英文選項，但州府保證接下來會加入12種語言供商家申請，可上網查詢詳細資料：https://nysmallbusinessrecovery.com。

紐約州 疫情 葛謨

上一則

提前投票前最後辯論 亞當斯回歸…聚焦治安 楊安澤稱將增警力

下一則

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

延伸閱讀

紐約帝國大廈周五設疫苗點 前百名接種者送門票

紐約帝國大廈周五設疫苗點 前百名接種者送門票
白思豪：陽性率持續下降 紐約市已「功能性群體免疫」

白思豪：陽性率持續下降 紐約市已「功能性群體免疫」
7成接種快達標 葛謨：翠貝卡節閉幕 紐約州就解封

7成接種快達標 葛謨：翠貝卡節閉幕 紐約州就解封
捷運局代局長芬博格 獲提名任MTA主席

捷運局代局長芬博格 獲提名任MTA主席
涉助葛謨濫權出書 多名助手收到傳票

涉助葛謨濫權出書 多名助手收到傳票

熱門新聞

上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30
國家氣象局發布嚴重雷雨警報，強風強雨造訪紐約。(記者張晨/攝影)

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

2021-06-04 16:13
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏