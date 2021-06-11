紐約州開放小商家新冠援助申請 最多可獲5萬元補貼

州長葛謨10日宣布，紐約州小商家可申請新冠援助金。（路透）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)10日宣布，即日起紐約州 小商家可遞交申請新冠援助金，視企業的年總收入金額，可得5000元至5萬元補貼，補貼只能用於報銷因疫情 產生的費用。

此次援助金總額8億元，將分配給小型或超小型企業、獨立的藝術和文化機構，並優先提供援助給在社會和經濟上處於不利的小商業者；包括由少數族裔、女性、殘障人士、退伍軍人等經營的企業，位於社區資源不良的商家也能獲得照顧。

根據條件，商家所得的州府補貼只能用作申報在2020年3月1日至今年4月1日間，因新冠疫情產生的額外費用，包含工資成本、紐約州房產的商業租金和銀行貸款、財產稅或學校稅務、保險、水電、為保護員工和顧客所購買的個人防護用品、供暖、通風和空調、其他機械和設備費用等。

最終獲得津貼的數額取決於商家在2019年的年度總收入(Annual gross receipts)，介於2萬5000至4萬9999元的企業，可得5000元補貼；收入介於5萬至9萬9999元可得最高1萬元補貼；介於10萬至50萬的企業，可得總收入的10%金額、最高5萬元。

申請補助金時，商家需準備的資料包括任何能證明總年收入損失的文件，像是2019年和2020年的稅單、國稅局(IRS)4506-C表格、企業地址及還在經營的證據、員工人數、銀行信息。

「小商家是紐約經濟最重要的組成部分，在疫情下受到不同程度的影響」，葛謨表示，這筆援助金將幫助小商家重新站穩腳步，幫助打造一個更好的經濟前景。

該申請網站由社區發展金融組織Lendistry掌管，估算全紐約州共有33萬家小型企業符合申請，呼籲商家把握機會；儘管申請網站目前只有英文選項，但州府保證接下來會加入12種語言供商家申請，可上網查詢詳細資料：https://nysmallbusinessrecovery.com。