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台本土確診增286例、24死 新北120例最多

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

記者金春香／紐約報導
近日全市新確診新冠病例中，八成都感染四大變種病毒。（市衛生局提供）
近日全市新確診新冠病例中，八成都感染四大變種病毒。（市衛生局提供）

根據市衛生局數據，近日全市新確診新冠病例中，有八成感染四大變種病毒，其中被世界衛生組織(WHO)命名為「Delta」、最先在印度發現的新冠變種病毒感染者占5%，專家指出，這種變種病毒更易於傳播，且在12歲至20歲之間的青年群體中傳染迅速。

Delta印度變種病毒(B1.617.2)去年10月在印度發現，如今已經蔓延至全球62個國家，雖然還沒有證據顯示，它會造成更嚴重疾病，或令目前的疫苗效力降低，但它在12歲至20歲青年群體中傳染性較高、傳播迅速。

市衛生局最新數據顯示，目前市內流行的兩種變種病毒分別是英國變種病毒(B.1.1.7)和紐約變種病毒(B.1.526)；過去四周的新增確診病例中，英國變種病毒感染者占42.9%，紐約變種病毒感染者占23.8%，巴西變種病毒(P.1)感染者占7.4%，印度變種病毒感染者占4.9%。

拜登總統和國家傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)日前都發出警告，印度變種病毒已經成為英國的主要傳染病毒，占新增確診人數的60%，「我們不能重蹈英國覆轍」；美國新增病例中也出現6%以上的該變種病毒感染者，且實際數字可能更高，這一情況也很可能適用於紐約市感染印度變種病毒者的數量。

紐約市目前已經有超過57%的成年人完成接種，近66%的成人完成至少一劑接種，10日全市七天平均檢測陽性率為0.71%。

變種病毒 印度 紐約市

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