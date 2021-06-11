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提前投票前最後辯論 亞當斯回歸…聚焦治安 楊安澤稱將增警力

記者洪群超／紐約報導
提前投票開始前的最後一場市長民主黨初選電視辯論，10日晚在CBS電視台登場。（CBS視頻截圖）
提前投票開始前的最後一場市長民主黨初選電視辯論，10日晚在CBS電視台登場。（CBS視頻截圖）

紐約市長民主黨初選10日晚舉行提前投票前最後一次電視辯論，原本宣布不參加的亞當斯(Eric Adams)當日中午忽然改口參與，目前民調領先的他也成當晚被攻擊最多的目標；一個小時的電視辯論會以治安和族裔正義為主軸，華裔參選人楊安澤表示作為市長，有信心與州府保持良好關係，但被主打經驗牌的斯靜格反唇相譏「幼稚」：「你會被奧伯尼生吞活剝」。

楊安澤、亞當斯、斯靜格、賈西亞(Kathryn Garcia)和威利(Maya Wiley)五位實力最強的參選人10日晚在CBS電視台主辦的民主黨初選辯論會上登場；原本稱要參加遭槍殺十齡童守夜活動而不參加辯論會、被對手抨擊是為逃避敏感問題的亞當斯，當天宣布回歸，指出「不想讓悼念活動被政治化而失焦」。

辯論會一開場，火力便直指亞當斯被爆出居住地在新州李堡(Fort Lee)的醜聞。一直緊咬此議題的楊安澤繼續抨擊他說，「亞當斯持續數周攻擊我不夠紐約客，原來他卻住在新州；他說自己是藍領，但其實是個有多處住房出租且沒申報收入的大房東」；威利也稱，亞當斯面對不同場合和聽眾說不同的話，是個自相矛盾的偽善之人。

賈西亞和斯靜格則未在此議題上發難，只表示紐約客更關注參選人能為紐約市做什麼。亞當斯則回應，自己首要居住地就是布碌崙，楊安澤窮追猛打此議題「愚蠢和無聊」。

治安議題是當晚辯論重點，威利提出考慮解除市警配槍，但其他四位參選人則都表示反對。曾當警察的亞當斯更舉例當年巡邏時遇到一名女性在地鐵內揮刀，當時自己能選擇開槍，但最終採用其他方式制服了她，「是否會導致濫用警力不在於配不配槍，而在讓警察知道採用合適的執法手段。」

楊安澤則表示，近期大批警察退休，市警已失去5000多名警力，他將在當選首日就會去市警總局，告訴市警「我們需要你們，需要專業且公正的執法」；他也說，將致力增加警力，但要讓警力構成更多元化，「警察的構成應該像他們所服務的社區的樣子」。

五名參選人都支持大麻合法化，但也都表示，需要和規範吸菸一樣，規範可吸食大麻的場所，避免他人被迫吸食二手菸，並研討大麻合法化增加的稅收的用途。

而被問及當選後與州府的關係，五人都表示白思豪和州長葛謨(Andrew Cuomo)的惡劣關係給紐約市造成不應有的損失；楊安澤說，他和葛謨交談過多次，有很好關係，也能和任何一名州長合作良好，「只要別玩政治，就能做到」。

但曾任州眾議員的老牌政客斯靜格則反唇相譏楊安澤想法幼稚，「和州府打交道經驗很重要，你這樣的會立即被生吞活剝；你簡直是白思豪2.0。」

對於族裔議題，五名參選人都認為，譬如史岱文森高中等有蓄奴等嚴重不良歷史的人物命名的學校、街道、地標等，都應該改名，與時俱進；而對進入曼哈頓的車輛徵收堵車費，除了楊安澤外，其他四人都表示應立即徵收，刻不容緩，新增收入可投資於捷運系統；楊安澤則表示，對延緩增收持開放態度。

辯論會整體氣氛平和友好，結尾則是較輕鬆的快問快答；當被問及「你最離不開什麼」時，楊安澤脫口而出「我妻子」，被問到「用一個詞形容自己」時，他則說「決心」。

最後一場市長民主黨初選辯論會將於16日晚7時登場，由NBC主辦，時長將延到兩小時，一小時電視直播，一小時網路等數位平台直播。

提前投票開始前最後一場市長民主黨初選電視辯論10日晚登場。圖為楊安澤抵達CBS電...
提前投票開始前最後一場市長民主黨初選電視辯論10日晚登場。圖為楊安澤抵達CBS電視台。（歐新社）

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