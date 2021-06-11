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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

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帝國大廈周末可打疫苗 前100人贈門票

記者洪群超／紐約報導
本周五和周末到帝國大廈打疫苗的前100位民眾可獲觀景台票；圖為市長白思豪此前出席帝國大廈觀景台重新開放迎客活動。（市長辦公室提供）
本周五和周末到帝國大廈打疫苗的前100位民眾可獲觀景台票；圖為市長白思豪此前出席帝國大廈觀景台重新開放迎客活動。（市長辦公室提供）

紐約州持續推動新冠疫苗接種，州長葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布，紐約市的地標、帝國大廈本周五和周末將設接種點，前100名打疫苗者可獲免費觀景台門票；而當日州府再抽出第二批打疫苗贏獎學金的幸運兒，包括一名來自布碌崙(布魯克林)華生在內的十名學生獲得州內公立大學四年全額獎學金及學習支出相關的獎勵。

葛謨表示，和紐約市遊客必到的景點帝國大廈觀景台(Empire State Building Observatory)合作，周五(11日)到周日(13日)將新設一個疫苗接種點，前100名在此打疫苗的民眾，將可獲得一張免費的觀景台門票。

紐約市11日還有另一處位於史泰登島學院(College of Staten Island)的疫苗接種點啟用，在此打疫苗者可獲得價值20元的刮刮樂彩票，最高中獎額為500萬元；該接種點將開至17日。

葛謨當日宣布了第二批打疫苗贏四年大學獎學金的十人獲獎名單，包括一名來自布碌崙的華生Carrie Ng；他表示，未來三周每周還將各抽出十名12歲至17歲的打疫苗學生。

根據州府此前宣布，總共將抽出的50名打疫苗贏獎學金獲得者，將獲得四年的州內公立大學全額獎學金，涵蓋學費、不超過州大學生平均生活支出的住宿、書本、交通等學習支出等費用，每人可獲的獎勵總額近10萬元；獲獎者未來上大學時若選擇住宿舍，將可獲得更好的房間，若校內宿舍不足，則可獲與校內住宿費等額的住房補貼。

葛謨表示，只要全州成人至少接種一劑疫苗者比率達到七成，他就將取消全部防疫限制，如今該比率已達69.2%，成功近在咫尺，呼籲還未接種的民眾盡快行動，好讓全州邁入疫後新篇章。

根據州府數據，紐約州的七日平均陽性率持續保持全美最低，目前僅為0.47%，已是連續66天下降；全州已完成疫苗接種的成人已達59%。

葛謨也說，自從宣布12歲至17歲打疫苗者能抽籤獲獎學金後，全州這一年齡段打疫苗者明顯增加，第一周就有4萬9000名此年齡段的青少年接種。

州府將抽出50名12至17歲的疫苗接種者，獎勵大學獎學金。（美聯社）
州府將抽出50名12至17歲的疫苗接種者，獎勵大學獎學金。（美聯社）
本周五和周末到帝國大廈打疫苗的前100位民眾可獲觀景台票。（記者洪群超/攝影）
本周五和周末到帝國大廈打疫苗的前100位民眾可獲觀景台票。（記者洪群超/攝影）

疫苗 紐約市 葛謨

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