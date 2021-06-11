梅西煙火盛大回歸 接種者、未接種者分區觀賞
市長白思豪(Bill de Blasio)10日宣布，梅西國慶煙火表演今年將以允許觀眾現場觀摩形式完全回歸，為慶祝戰勝新冠疫情，預計將成為史上最大煙火秀，同時為安全起見，將設完全接種者觀賞區域和未接種者觀賞點；此外市府還推出「給你的比薩排序」(Rank Your Pizza)互動項目，民眾可通過此項目提前模擬演習初選選票勾選。
去年因疫情怕群眾聚集，梅西煙火秀提前分場、小規模施放，且事先不公布地點；今年，這場從1976年開始舉行的傳統活動將以人們熟悉的形式回歸，由五艘駁船從東河上的五個地點施放。
白思豪說，7月4日晚9時25分，梅西國慶煙火表演將全面回歸，屆時有酷玩樂隊(Coldplay)、歌手Tori Kelly等多位明星加盟，梅西百貨正在籌備他們有史以來最大的煙火表演；白思豪還表示，康尼島國慶日煙火秀也將於4日晚10時左右回歸。
已接種的觀眾可以在曼哈頓FDR Drive高架區域觀看，入口為東23街、34街和42街；未接種觀眾可以在皇后區、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的部分水岸邊觀看，市警將在這些區域管理現場秩序。
梅西百貨表示，屆時會有超過6萬5000枚煙火從五艘駁船上發射，慶祝這場史詩般的慶典，在紐約和全國民眾心中喚起新希望；25分鐘的表演將有十多種顏色和形狀的煙火和特效，包括彩虹、扇子、紅白藍三色瀑布等，配樂將為數首經典愛國歌曲。
具體觀看信息可登錄https://www.macys.com/social/fireworks/查詢。
白思豪當日還宣布，為讓選民做好今年首次採用的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)準備，市府特別推出「給你的披薩排序」互動項目，選民可以登錄www.nyc.gov/votepizza，在蘑菇、青椒、起司、橄欖、香腸、蛤蜊等披薩配料中選擇自己最喜愛的前五個，以此模擬初選選票投票模式。
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