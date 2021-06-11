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梅西煙火盛大回歸 接種者、未接種者分區觀賞

記者金春香／紐約報導
今年的梅西國慶煙火表演今年將為完全接種新冠疫苗的民眾設立專屬區域，圖為2019年的梅西煙火秀。(美聯社)
今年的梅西國慶煙火表演今年將為完全接種新冠疫苗的民眾設立專屬區域，圖為2019年的梅西煙火秀。(美聯社)

市長白思豪(Bill de Blasio)10日宣布，梅西國慶煙火表演今年將以允許觀眾現場觀摩形式完全回歸，為慶祝戰勝新冠疫情，預計將成為史上最大煙火秀，同時為安全起見，將設完全接種者觀賞區域和未接種者觀賞點；此外市府還推出「給你的比薩排序」(Rank Your Pizza)互動項目，民眾可通過此項目提前模擬演習初選選票勾選。

去年因疫情怕群眾聚集，梅西煙火秀提前分場、小規模施放，且事先不公布地點；今年，這場從1976年開始舉行的傳統活動將以人們熟悉的形式回歸，由五艘駁船從東河上的五個地點施放。

白思豪說，7月4日晚9時25分，梅西國慶煙火表演將全面回歸，屆時有酷玩樂隊(Coldplay)、歌手Tori Kelly等多位明星加盟，梅西百貨正在籌備他們有史以來最大的煙火表演；白思豪還表示，康尼島國慶日煙火秀也將於4日晚10時左右回歸。

已接種的觀眾可以在曼哈頓FDR Drive高架區域觀看，入口為東23街、34街和42街；未接種觀眾可以在皇后區、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的部分水岸邊觀看，市警將在這些區域管理現場秩序。

梅西百貨表示，屆時會有超過6萬5000枚煙火從五艘駁船上發射，慶祝這場史詩般的慶典，在紐約和全國民眾心中喚起新希望；25分鐘的表演將有十多種顏色和形狀的煙火和特效，包括彩虹、扇子、紅白藍三色瀑布等，配樂將為數首經典愛國歌曲。

具體觀看信息可登錄https://www.macys.com/social/fireworks/查詢。

白思豪當日還宣布，為讓選民做好今年首次採用的排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)準備，市府特別推出「給你的披薩排序」互動項目，選民可以登錄www.nyc.gov/votepizza，在蘑菇、青椒、起司、橄欖、香腸、蛤蜊等披薩配料中選擇自己最喜愛的前五個，以此模擬初選選票投票模式。

梅西國慶煙火表演今年允許觀眾現場觀摩，圖為2019年的梅西煙火秀。(美聯社)
梅西國慶煙火表演今年允許觀眾現場觀摩，圖為2019年的梅西煙火秀。(美聯社)
梅西國慶煙火表演今年允許觀眾現場觀摩，為慶祝戰勝新冠疫情，將成為史上最大煙火秀。...
梅西國慶煙火表演今年允許觀眾現場觀摩，為慶祝戰勝新冠疫情，將成為史上最大煙火秀。(美聯社)

梅西百貨 白思豪 疫情

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