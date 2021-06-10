法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

時隔135年，第二尊由法國政府贈送的自由女神 像(Lady Liberty)，將於美國 國慶節前抵美，並在國慶節長假期間佇立在象徵移民精神的紐約艾利斯島(Ellis Island)，最終運抵位於華府的法國駐美國大使館。

自由女神像已是紐約及美國精神象徵。（記者洪群超／攝影）

1886年，作為增強法美兩國關係的象徵，法國政府贈送給美國如今已是紐約乃至美國精神象徵的自由女神像，置於紐約市 的自由島(Liberty Island)上；而它的一座高2.83米、重992磅、此前擺放在巴黎的國家藝術和工藝博物館花園內的複製品，在6月6日諾曼底登陸77周年當天，從巴黎離港赴美，將沿著135年前自由女神像的赴美航線，運抵美國。

由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

該銅像預計將於7月1日運抵美國，並從1日至5日放置於1892年至1954年期間，作為萬千移民進入美國的必經關卡艾利斯島展出，隨後再啟程抵達終點站華府，放置於法國駐美大使館內。

由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島；圖為在巴黎的銅像。(美聯社)

當日在巴黎主持該自由女神像啟航儀式的大禮官Olivier Faron在致辭中表示，自由女神像是自由的象徵，點亮全世界，法國政府希望藉此表達明確信息：「法美兩國的友誼是重要的，尤其是在當今時代下；我們需守護和保衛法美友誼。」