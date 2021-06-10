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白思豪：陽性率持續下降 紐約市已「功能性群體免疫」

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪表示，在經濟全面重啟之下，新冠感染數字仍持續下降，說明紐約市已達到「功能性的群體免疫」；圖為民眾日前在曼哈頓時報廣場欣賞音樂會。(路透)
紐約市長白思豪表示，在經濟全面重啟之下，新冠感染數字仍持續下降，說明紐約市已達到「功能性的群體免疫」；圖為民眾日前在曼哈頓時報廣場欣賞音樂會。(路透)

市長白思豪(Bill de Blasio)9日坦言，要在6月底前完成500萬人完全接種的目標已經很難，但他表示，目前經濟全面重啟之下，新冠感染數字仍在持續下降，說明紐約市已經達到「功能性的群體免疫」。

市府數據顯示，全市已有63.9%的18歲以上居民至少接種一針，距離70%的門檻尚有差距，全市累計接種疫苗超過859萬劑；全市累計已有近439萬人至少接種一針，其中95%接種的是需要兩針的疫苗，超過378萬人完全接種。

白思豪表示，要在6月底前完成500萬人完全接種的目標已經很難。（市長辦公室提供）
白思豪表示，要在6月底前完成500萬人完全接種的目標已經很難。（市長辦公室提供）

州府此前表示，只要全州成年人第一針接種率達到70%，就取消所有防疫限制，州長葛謨(Andrew Cuomo)甚至預計這一目標下周就能實現。

然而，白思豪曾在今年的市情咨文中定下目標，6月底之前讓500萬市民完全接種；白思豪說，目前要實現這一目標已經「非常困難」，他將此歸咎於嬌生疫苗(Johnson & Johnson)的短暫停打。

不過他也表示，以往經濟重啟往往伴隨疫情數字上升，但目前在全市經濟全面重啟的情況下，疫情數字並沒有上升，說明全市的防疫和接種已經搶在疫情蔓延的前面，可以說實現了「功能性的群體免疫」；市府數據顯示，全市七天平均新冠檢測陽性率只有0.71%，七天平均新增病例169人，均遠低於警戒水平。

白思豪表示，要在6月底前完成500萬人完全接種的目標已經很難。（市長辦公室提供）
白思豪表示，要在6月底前完成500萬人完全接種的目標已經很難。（市長辦公室提供）

白思豪說，「無論怎樣，最重要的是疫情控制的情況；因此即便我們要達到500萬人完全接種的目標可能需要更長的時間，但是我們已經趕在病毒前面了；現在我們的檢測陽性率遠低於預期，而且也在持續不斷下降。」

此外，白思豪還宣布市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)計畫在生命科學產業方面追加投資，將總計投資10億元作為紐約市生命科學計畫(LifeSci NYC)的一部分，預計將創造4萬個就業崗位，讓紐約市在生命科學方面處於全球領先地位。

紐約市 白思豪 疫情

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