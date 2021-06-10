讓無證客免遭ICE抓捕 市議會公聽

市議會移民委員會和刑事司法委員會9日舉行公聽會，圖為市議員萬齊家。（會議視頻截圖）

市議會移民委員會和刑事司法委員會9日舉行公聽會，討論紐約市警、市懲教局(Department of Correction)等未能嚴格依照市拘留法來保護無證移民及被拘留者權益，導致一些被關押者被錯誤送往聯邦移民和海關執法局(ICE )，有些甚至遭遣返出境。

移民委員會主席、市議員萬齊家(Calos Menchaca)指出，「紐約移民家庭 團聚項目」(New York Immigrant Family Unity Project，簡稱NYIFUP)從2014年發起以來，向面臨遞解的無證客 提供免費法律援助，該項目律師接手的移民案件，成功率近半，幫助數千無證客免遭遞解。

今年4月，NYIFUP項目律師向市議會提交近年來他們處理的七個案件，這些案件都因相關機構違反市拘留法，導致無證客在未獲得正規拘捕令情況下被轉送至ICE。

其中一案發生在2019年12月14日，Javier Castillo Maradiaga因亂穿馬路而被市警逮捕，然後被轉至懲教局關押，懲教局兩天後將其送至ICE，這完全是違背市拘留法；Maradiaga在ICE被關15個月後才獲得釋放，相關部門隨後雖然表示不會再犯同樣的錯誤，但至今並沒有發布任何相關書面信息，以確保類似事件不再發生。

另一案件中，被診斷患有精神疾病、並身負一項魯莽襲擊未遂罪名的的當事人W.S.，2018年3月因違反緩刑條件被送至懲教局，其律師幫他達成一項認罪協議，本應被釋放至負責精神疾病問題嫌犯的法庭，但W.S.卻被送至雷克島監獄，然後又被移交給ICE，而ICE並沒有司法令狀，懲教局僅解釋這一移交行為是出於安全考慮。

萬齊家的提案要求賦予被市警、懲教局等部門關押者私人訴訟權，一旦被關押者遭遇不公拘留和轉押，有權狀告市府。

刑事司法委員會主席、市議員包爾斯(Keith Powers)的提案分別為阻止市警在被拘留者已經可以獲得釋放時，在未獲任何司法令狀下繼續對其關押。