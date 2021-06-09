避示威騷擾 楊安澤不公布行程地點

為免遭示威夾擊，近日來楊安澤競選活動最後一刻才通知地點。(Getty Images)

華裔市長參選人楊安澤 日前多場競選行程遭有備而來的示威者砸場，近日其競選團隊不再公布他每日行程的具體地址，以免遭埋伏騷擾；而隨著初選日臨近，反對楊安澤的聲音越來越多，在最新幾個民調 中，他的民調優勢也不再，落後於首要競爭對手、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)。

楊安澤3日早上原計畫在公園坡的基督教青年會(YMCA)健身中心外舉行記者會，但一到場，就有十多名示威者手持反對標語並大罵，楊安澤試圖跟對方說明，但示威者態度堅決，對他開罵，完全不給其發言機會，由於場面混亂，楊安澤被迫不到三分鐘就離場；此後還有多場競選行程，也都有示威者如影隨形抗議或騷擾。

4日起，原本由其競選團隊每晚發出的楊安澤次日競選行程安排中，不再標明具體地點，要求欲參與報導的記者及參與者通過郵件預約，才可獲知具體地點。

當被問及這些改變時，楊安澤表示，大多反對者都是由其競選對手派出，這些反對者都有明確目的，但他也表示，紐約 民眾背景多元，對不同政見都有不同的看法，他從未期待所有人都支持他的觀點，「這才是紐約」。

根據NY1/Ipsos在7日公布的最新民調顯示，亞當斯以22%的支持率排在首位，且對位於第二名楊安澤的領先幅度已經達到6%，前清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)排在第三，支持率15%；日前亞當斯已經在兩項民調中排第一，楊安澤此前數月的優勢不再。

NY1/Ipsos數據也顯示，排序複選制投票(Ranked-Choice Voting)下，亞當斯最終將以58%對42%的得票率勝過楊安澤，或以60%對40%的得票率勝過賈西亞。