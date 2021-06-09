暑期青少年線上職訓 最高補助1200元

紐約市 日前推出了名為「鄰里機會暑期」(NeON Summer)計畫，將向居住在一定區域的14歲至24歲年輕人在夏季提供在線技能課程學習，參加者還能獲得高達1200元獎金。

該計畫於2020年推出，今年在去年提供的項目基礎上進一步擴展，預計招收2700名青少年參加六周的在線教學計畫，幫助青少年學習更多職業技能。

參加該計畫者還能獲得最多1200元的補助，計畫主要向三類人群開放，分別為居住在布碌崙Bedford-Stuyvesant,、Brownsville、東紐約(East New York)、曼哈頓哈林區(Harlen)、皇后區牙買加(Jamaica)、北史泰登島(North Staten Island) 以及南布朗士這七個低收入 社區的14歲至24歲居民，以及居住在27個受新冠肺炎疫情 打擊最嚴重社區的14歲至24歲居民，其中華裔集中的日落公園、南法拉盛都屬於疫情打擊最嚴重社區。

在線課程將由專門從事輔導、文化、藝術計畫、心理健康以及保健服務的社區組織提供，申請者提出申請後根據個人興趣愛好與需求進行分配，整個網課培訓課程為六周。

市府表示，「鄰里機會暑期」計畫主要是為了加強青少年社會、公民領導能力，並有助於填補此前市府因疫情取消夏季青年就業計畫所留下的空白。