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今夏酒店入住率估回升至8成 10公圖設移動疫苗接種點

記者金春香／紐約報導
市長白思豪宣布，本月起大型演出全面向完全接種者開放。（市長辦公室提供）
市長白思豪宣布，本月起大型演出全面向完全接種者開放。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)8日表示，紐約市正在快速全面復甦，上周末全市的酒店入住率增至72%，今年夏天的目標是將酒店入住率回升至80%；此外，大型演出將提前向完全接種疫苗者100%客容量開放，本月20日麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)將迎來噴火戰機樂團(Foo Fighters)的演出。

白思豪說，酒店入住率的回升時令人鼓舞的跡象，上周末該數字已經達到72%，說明紐約市比預期更快地從疫情中恢復過來，預計該數字在今夏將繼續增至80%；上個月，他還宣布，從本月1日起，紐約市5.875%的酒店客房出租税率會暫時取消三個月，以吸引更多旅客入住酒店。

白思豪當日並宣布，著名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)的百老匯演出「Springsteen on Broadway」將提前在本月26日登場，噴火戰機樂團也將於本月20日開始在麥迪遜廣場花園演出；這是麥迪遜廣場花園停擺15個多月重新開放後舉行的首場音樂會，將以100%容量面向完全接疫苗的民眾開放，門票於本周四(10日)上午10時起開售。

白思豪此前已宣布將於8月21日在中央公園舉辦一場大型音樂會，以慶祝紐約從新冠疫情中「重生」，預計會邀請八名著名音樂人，進行三小時的演出，並設有接種區和未接種區，6萬多張門票中大部分將免費送出，至少70%留給那些已經接種者。

市府繼續在全市擴大疫苗接種服務，8日市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corps)與紐約市公共圖書館(NYPL)系統共同宣布，從9日開始，將在疫苗接種率較低地區內的十個圖書館外推出移動疫苗接種點，其中五個位於布朗士，兩個位於曼哈頓，另外三個位於史泰登島；曼哈頓的一處在臨近華埠的蘇域柏公園圖書館(Seward Park Library)，這些移動接種診所將為12歲以上民眾提供輝瑞疫苗(Pfizer)。

至今全市已經接種民眾中，有超過4萬名是在市府推出的移動接種車和臨時接種點獲得接種。

市府宣布將在疫苗接種率較低地區內的十個圖書館外推出移動接種診所。（市長辦公室提供...
市府宣布將在疫苗接種率較低地區內的十個圖書館外推出移動接種診所。（市長辦公室提供）
疫情好轉，紐約市再迎來大批遊客，市府預估全市酒店入住率今夏可達八成。（美聯社）
疫情好轉，紐約市再迎來大批遊客，市府預估全市酒店入住率今夏可達八成。（美聯社）
市長白思豪宣布，本月起大型演出全面向完全接種者開放。（市長辦公室提供）
市長白思豪宣布，本月起大型演出全面向完全接種者開放。（市長辦公室提供）

紐約市 疫苗 白思豪

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