今夏酒店入住率估回升至8成 10公圖設移動疫苗接種點

市長白思豪宣布，本月起大型演出全面向完全接種者開放。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)8日表示，紐約市 正在快速全面復甦，上周末全市的酒店入住率增至72%，今年夏天的目標是將酒店入住率回升至80%；此外，大型演出將提前向完全接種疫苗 者100%客容量開放，本月20日麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)將迎來噴火戰機樂團(Foo Fighters)的演出。

白思豪說，酒店入住率的回升時令人鼓舞的跡象，上周末該數字已經達到72%，說明紐約市比預期更快地從疫情中恢復過來，預計該數字在今夏將繼續增至80%；上個月，他還宣布，從本月1日起，紐約市5.875%的酒店客房出租税率會暫時取消三個月，以吸引更多旅客入住酒店。

白思豪當日並宣布，著名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)的百老匯演出「Springsteen on Broadway」將提前在本月26日登場，噴火戰機樂團也將於本月20日開始在麥迪遜廣場花園演出；這是麥迪遜廣場花園停擺15個多月重新開放後舉行的首場音樂會，將以100%容量面向完全接疫苗的民眾開放，門票於本周四(10日)上午10時起開售。

白思豪此前已宣布將於8月21日在中央公園舉辦一場大型音樂會，以慶祝紐約從新冠疫情中「重生」，預計會邀請八名著名音樂人，進行三小時的演出，並設有接種區和未接種區，6萬多張門票中大部分將免費送出，至少70%留給那些已經接種者。

市府繼續在全市擴大疫苗接種服務，8日市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corps)與紐約市公共圖書館(NYPL)系統共同宣布，從9日開始，將在疫苗接種率較低地區內的十個圖書館外推出移動疫苗接種點，其中五個位於布朗士，兩個位於曼哈頓，另外三個位於史泰登島；曼哈頓的一處在臨近華埠的蘇域柏公園圖書館(Seward Park Library)，這些移動接種診所將為12歲以上民眾提供輝瑞疫苗(Pfizer)。

至今全市已經接種民眾中，有超過4萬名是在市府推出的移動接種車和臨時接種點獲得接種。