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紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

市議會系列提案公聽 提供外賣郎最低工資、基本設備

記者顏嘉瑩／紐約報導
外賣郎多數為移民，甚至有許多無證客，在新冠疫情期間支持紐約市餐飲業，但卻無相關保護法令。(記者顏嘉瑩/攝影)
外賣郎多數為移民，甚至有許多無證客，在新冠疫情期間支持紐約市餐飲業，但卻無相關保護法令。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市外賣郎多數為移民，甚至有許多無證客，在新冠肺炎疫情期間支持紐約市餐飲業，但卻無相關保護法令；紐約市議會消費者事務與商業許可委員會(Committee on Consumer Affairs and Business Licensing)8日舉辦系列公聽，為外賣郎及餐飲業維權，與會議員認為，餐飲業在疫情期間受到衝擊，餐飲業和外賣郎在疫情期間餵飽紐約，如今這些提案將提供他們需要的保護。

當天公聽會針對七條相關提案進行討論，Intro. 2163號提案，允許餐飲業者將10%的「疫情恢復費」提高至15%，同時支付員工每小時工資最少15元；Intro. 2288號、2289號提案，則要求第三方外送平台免費提供外賣郎保溫袋，以及允許外賣郎自行設定想要送餐的範圍及路線；Intro. 2294號提案，要求第三方外賣平台支付外賣郎最低時薪；Intro. 2296號提案，要求第三方外賣平台提供更多元的方式，來支付外賣郎薪水；Intro. 2298號提案，要求餐館免費提供廁所給外賣郎使用；Intro. 2311號提案，則允許餐館透過第三方外送平台取得客戶資料，進行行銷。

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