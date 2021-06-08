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側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

亞裔男曼哈頓西村遭毒打昏迷 警公布龍型紋身尋身分

記者張晨／紐約報導
受害者手臂上的龍形紋身。(市警提供)
受害者手臂上的龍形紋身。(市警提供)

曼哈頓西村市警六分局轄區7日晚間發生一起攻擊案件，一亞裔男子被人當街毒打至昏迷，現在醫院處於昏迷，警方尚未能確認其身分，故在8日公布其紋身向華、亞裔社區徵詢線索。

警方表示，案件發生在當日晚9時許，這名亞裔男子在路上走時被另一夥人下車圍攻毒打，六分局探員小組目前已經掌握了該作案車輛的信息，但由於受害者重傷入院，如今依舊處於昏迷，所以案件調查進展緩慢。

曼哈頓華埠市警五分局、下東城市警七分局均接到了此案協助調查的信息，探員附上了受害者肩臂上的龍形紋身照片，望知曉此人身分的者可速與警方聯繫。

當局稱，此案未涉及仇恨犯罪，因為懷疑嫌犯也同為亞裔，或兩方此前就熟識故此犯下此案。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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