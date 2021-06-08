急轉彎 紐約州長葛謨：學校室內仍須戴口罩

葛謨表示，在學校室內仍須戴口罩，各學區可自行決定是否允許室外活動不戴口罩。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)上周曾宣布，擬從7日起取消州內學校的口罩 令，無論是否接種疫苗，學生和教職員工在學校室內外均可不戴口罩；然而葛謨7日表示，在諮詢過聯邦疾病防治中心(CDC )後，推翻此前計畫，表示在學校室內仍須戴口罩，各學區可自行決定是否允許室外活動不戴口罩。

州府上周宣布決定後，州衛生廳長扎克也致信CDC請求意見，但這一決定讓一些家長和學生的困惑，認為這一政策變化太過突然，缺乏CDC的額外建議；葛謨表示，州府7日早已經與CDC交流，CDC認為室外活動不戴口罩可以接受，但室內活動仍應該戴口罩；不過，CDC並未修改建議，仍建議校內應戴口罩。

葛謨表示，在學校室內仍須戴口罩，各學區可自行決定是否允許室外活動不戴口罩。（市長辦公室提供）

州衛生廳長扎克(Howard Zucker)說說，州府從未從未計畫在本學年結束之前完全取消校內的口罩令，「我認為這沒有什麼好誤解的，我們上周說的是向CDC尋求建議，然後周一宣布，從沒說過決定周一生效；現在的決定能夠很好地防範室內的感染風險，再說距離學期結束只剩下幾周，我們也不想犯錯誤。」

目前CDC仍然建議校內戴口罩；葛謨說，CDC預計未來幾周也不會更改目前的校內口罩建議，但因為紐約州的感染率很低，疫苗接種率不斷升高，因此可以先行一步，放開校內室外活動口罩的要求。

他還說，此舉也是要和夏令營的口罩要求保持一致，因為州府不要求夏令營活動戴口罩，「家長把孩子們送到夏令營，那裡不用戴口罩，但把孩子送到學校，即便是室外活動也要戴口罩；如果人們認為這些規定是矛盾的，他們就不會遵從規定。」