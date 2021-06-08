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紐約客談/教室戴口罩如兒戲 紐約州府朝令夕改

紐約客談
州府上周五才宣布從7日起在學校教室內不需戴口罩，但州長葛謨周一取消了這一舉措，恢復在學校室內繼續戴口罩；圖為長島一所公校的學生，7日繼續戴口罩上學。(記者曹健／攝影)
州府上周五才宣布從7日起在學校教室內不需戴口罩，但州長葛謨周一取消了這一舉措，恢復在學校室內繼續戴口罩；圖為長島一所公校的學生，7日繼續戴口罩上學。(記者曹健／攝影)

紐約州政府上周五突然宣布，從本周一開始，學生和教師無論是否接種了新冠疫苗，都不需要在教室裡戴口罩了；消息一出，家長一片嘩然，因為12歲以下的孩子，還沒有疫苗可打呢，發生群體感染怎麼辦；紐約市教育局當日很快決定，繼續要求公校師生在室內戴口罩。州長葛謨周一則輕描淡寫地推翻了周五的說法，繼續保留公校室內戴口罩的指令。如此朝令夕改、出爾反爾，昏招迭出的州府，讓人看不懂。

聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南，目前也要求在學校教室裡戴口罩，而紐約州府上周五的謎之舉措，還給CDC挖了個坑，教育廳長聲稱已去函CDC請示，如果CDC沒有異議，就從7日起在教室內摘除口罩；不知是CDC回覆說不妥，還是州長意識到舉措過於超前，才自打耳光，繼續讓師生在教室戴口罩。

人盡皆知，12歲以下兒童的疫苗尚未推出，而12歲以上未成年人乃至成年人的疫苗接種率，還未達到70%的全民接種最低門檻，如此迫不及待地把數以十萬計沒有疫苗防護的較低年級兒童暴露在可能有病毒的環境之下，州府是不是想造政績想瘋了。

在戶外除去口罩也就罷了，在密閉的教室裡不戴口罩，如果有一名學生感染新冠，可能全班的孩子都要被拖下水。CDC日前一份研究還指出，在住院的12至17歲新冠患者中，有三分之一進了重症監護室(ICU)；難道12歲以下的孩子就是鐵打的、不怕感染病毒嗎？

州府的官僚們，決策不能靠異想天開、不能靠信口開河；不把孩子們的健康當兒戲，考慮周全、科學決策，才是州府官員作教育決策時該有的樣子。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

口罩 紐約州 CDC

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