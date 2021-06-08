只差1.4%就達7成目標…估再有8天 取消所有防疫限制

葛謨宣布，一旦全州成年人的新冠疫苗接種率達到70%，就將取消所有防疫相關的限制。（記者和釗宇／攝影）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)7日宣布，一旦全州成年人的新冠疫苗接種率達到70%，就將取消所有防疫相關的限制，但公共交通、大型聚集場館仍須戴口罩 ；目前距離這一目標只差1.4%，葛謨預計八天后就能實現；為慶祝疫後恢復，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)表示，8月將在中央公園舉辦為期一周的音樂會。

葛謨表示，目前全州七天平均新冠檢測陽性率已經降至0.51%，繼續創下疫情以來新低；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，全州18歲以上居民已有68.6%至少接種一針；他說，一旦這一比率達到70%，紐約州將取消所有防疫限制，包括各類場所的可容量限制、社交距離要求和口罩限制；葛謨預計這一目標將在八天後實現，州衛生廳長扎克(Howard Zucker)則表示，最晚到7月初可以達到這一目標。

州府預算主任米希卡(Robert Mujica)則表示，目前仍在實行的防疫限制包括聚集場所的疫苗接種檢查、社交距離、消毒和清潔要求、疫情追蹤要求等，若接種率達到70%，這些限制都將廢除；不過，州府將繼續遵守CDC的指導，在學校室內、公共交通、大規模聚集活動、遊民所、監獄、醫療機構中，民眾仍須戴口罩，未打疫苗的人也須繼續戴口罩並保持社交距離。

葛謨說，要提高接種率，州府未來將關注接種率較低的地區；他表示，州府將關閉一些接種量較低的接種點，將把資源部署在接種率較低的地區；數據顯示，全州接種率排在末尾的10%的郵遞區號，接種率均在36.3%以下，其中位於紐約市的占將近一半，包括臨近華人社區的布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)。

此外，葛謨還宣布州府將與帝國大廈合作，在6月10日至26日期間，為所有註冊「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)的民眾提供觀景台門票10元的折扣；同時，帝國大廈地產信託將成為全州首個允許訪客和租戶使用「精益求精通行碼」來取代其他防疫檢查措施的寫字樓，他呼籲其他場所跟進。

同時，白思豪7日則宣布，8月將在中央公園舉辦大型音樂周活動，慶祝紐約市疫後回歸正軌，具體舉行日期和細節將擇日宣布，屆時全市五區也將舉行其他大型的慶祝活動；他說，市府已經聯繫唱片教父Clive Davis作為製作人，為音樂會塑造全明星陣容，「市民到時候可以前來一同慶祝，這將會是一場令人驚艷、有紀念意義、一生一次的活動。」