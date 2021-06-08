我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

6成雇員9月返曼哈頓上班 最擔心通勤安全

記者張晨／紐約報導
9月預計有六成雇員返回曼哈頓辦公室工作，但通勤安全是他們的最大擔憂；圖為市警在地鐵巡邏。(本報檔案照)
9月預計有六成雇員返回曼哈頓辦公室工作，但通勤安全是他們的最大擔憂；圖為市警在地鐵巡邏。(本報檔案照)

一項最新針對紐約市雇主的調查發現，隨著從新冠疫情中恢復，預計有超過60%的員工將在9月重返曼哈頓的辦公室，但許多人仍表達了對通勤安全的擔憂。

這項由商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)對180家頂級公司進行的調查顯示，約12%在曼哈頓辦公樓工作的員工已在5月重返工作崗位，而這一數字預計將在7月底達到29%。

數據顯示，到9月，62%的員工將會回到曼哈頓的辦公室工作，而疫苗接種率的上升，雇主們也對恢復正常更為樂觀；在今年3月時的調查顯示，這些雇主只預計9月時會有45%的員工重返辦公室。

但全市捷運系統中犯罪案件頻發，讓很多員工對回到辦公室上班表示憂心忡忡；調查顯示，84%的公司認為，員工對乘坐公共交通的擔憂，是讓他們返回辦公室工作的最大障礙。

大多數行業的雇主都期待辦公室使用率將有顯著提高。金融服務業的雇主預計，到9月底將有61%的員工回到辦公室，高於此前預計的50%，但科技公司則預計，到9月底只會有40%的員工重返辦公室上班，低於該公司3月調查時的51%。

房地產行業在讓員工回到辦公室方面是最積極的，70%的房地產從業人員目前已返工，這一比率在所有行業中最高。

在員工人數超過5000人的大公司，只有8%的員工回到了辦公室，而在員工人數少於500人的公司，這一比率接近25%。

此外，有71%的雇主計畫採用輪班制或混合辦公制度，大多數員工將被要求每周需待在辦公室工作至少三天。

調查也詢問了有關新冠安全政策的問題，在180家公司中，只有27家表示將要求所有員工接種疫苗，而其他人則表示會積極鼓勵員工接種；但近一半的雇主表示，他們將限制未接種疫苗的員工參與面對面的會議，三分之一的雇主將要求未接種疫苗的員工戴口罩或在公司內保持社交距離。

疫苗 紐約市 曼哈頓

上一則

競選布碌崙區長 康立基期待華裔接棒

下一則

郵遞員工會 背書黃敏儀

延伸閱讀

美新增確診降至1.5萬人 70%成人接種目標 還差1800萬人

美新增確診降至1.5萬人 70%成人接種目標 還差1800萬人
洛杉磯縣開始啟動機動疫苗接種點 投入230個機動站

洛杉磯縣開始啟動機動疫苗接種點 投入230個機動站
南加華人較多地方接種至少一劑疫苗比例逾65%

南加華人較多地方接種至少一劑疫苗比例逾65%
衛健委：中國21款疫苗進入臨床試驗

衛健委：中國21款疫苗進入臨床試驗
紐約市9月預計六成雇員返回辦公室 但通勤安全仍成隱患

紐約市9月預計六成雇員返回辦公室 但通勤安全仍成隱患

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術