6成雇員9月返曼哈頓上班 最擔心通勤安全

9月預計有六成雇員返回曼哈頓辦公室工作，但通勤安全是他們的最大擔憂；圖為市警在地鐵巡邏。(本報檔案照)

一項最新針對紐約市 雇主的調查發現，隨著從新冠疫情中恢復，預計有超過60%的員工將在9月重返曼哈頓 的辦公室，但許多人仍表達了對通勤安全的擔憂。

這項由商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)對180家頂級公司進行的調查顯示，約12%在曼哈頓辦公樓工作的員工已在5月重返工作崗位，而這一數字預計將在7月底達到29%。

數據顯示，到9月，62%的員工將會回到曼哈頓的辦公室工作，而疫苗 接種率的上升，雇主們也對恢復正常更為樂觀；在今年3月時的調查顯示，這些雇主只預計9月時會有45%的員工重返辦公室。

但全市捷運系統中犯罪案件頻發，讓很多員工對回到辦公室上班表示憂心忡忡；調查顯示，84%的公司認為，員工對乘坐公共交通的擔憂，是讓他們返回辦公室工作的最大障礙。

大多數行業的雇主都期待辦公室使用率將有顯著提高。金融服務業的雇主預計，到9月底將有61%的員工回到辦公室，高於此前預計的50%，但科技公司則預計，到9月底只會有40%的員工重返辦公室上班，低於該公司3月調查時的51%。

房地產行業在讓員工回到辦公室方面是最積極的，70%的房地產從業人員目前已返工，這一比率在所有行業中最高。

在員工人數超過5000人的大公司，只有8%的員工回到了辦公室，而在員工人數少於500人的公司，這一比率接近25%。

此外，有71%的雇主計畫採用輪班制或混合辦公制度，大多數員工將被要求每周需待在辦公室工作至少三天。

調查也詢問了有關新冠安全政策的問題，在180家公司中，只有27家表示將要求所有員工接種疫苗，而其他人則表示會積極鼓勵員工接種；但近一半的雇主表示，他們將限制未接種疫苗的員工參與面對面的會議，三分之一的雇主將要求未接種疫苗的員工戴口罩或在公司內保持社交距離。