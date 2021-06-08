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市警華盛頓廣場宵禁清場 亞裔警被狂罵「中國佬」

記者張晨／紐約報導
華盛頓公園廣場宵禁清場，該非洲裔男子指著亞裔警員大罵「中國佬」。(視頻截圖)
華盛頓公園廣場宵禁清場，該非洲裔男子指著亞裔警員大罵「中國佬」。(視頻截圖)

曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square)日前由於被遊民及聚眾吸毒者占據，惡化的治安和環境讓周邊民眾不安，市警近期針對該地施行了晚間10時的宵禁；但在5日晚間，警方首度執行宵禁清場時發生激烈衝突，23人被捕，多名警員受傷；而現場一段視頻顯示，有一非洲裔男子針對一名執法的亞裔警員連續大罵「傻X中國佬」。

該地日前因聚眾吸毒者氾濫、遊民聚居，夜間還有眾多人聚集開派對，髒亂差的環境及惡化的治安讓周邊民眾產生不安，警方日前對該公園發布晚間10時後的宵禁令，並在5日夜間首度派出防暴警察清場。

根據一段目擊者提供的視頻，在公園西側的拱門處，一身穿白衣的非洲裔男子與一群防暴警察對峙，但他唯獨指著其中的一名亞裔警員說，「你這傻X中國佬，少管我的閒事。」在旁的其餘警員並未對該男子的言論做出反應，只是不斷告訴他「站在人行道上，保持距離」，並圍著亞裔警員返回已經清空的公園內。

但該男子不依不饒，繼續跟隨該隊警員，且嘴裡依舊不斷重複說「傻X中國佬」；這一言論也引得了在場民眾的憤慨，一騎行路過的民眾說，「快把你臭嘴閉上吧，你這種族歧視的垃圾。」但此男子仍繼續大放厥詞，「我付你們警察的工資，你就應該聽著我罵你。」然後繼續罵著「傻X中國佬」。

在整個長達三分鐘的視頻內，他連續重複了二十幾次「中國佬」(Chinks)等帶有種族主義的詞語，在視頻最後，他表示，「我剛才聽到有人說我歧視，我想告訴你，我們黑人不懂什麼是歧視，我們才是被歧視的那一個，警察不是我們的朋友，他們才是歧視我們人。」

在當晚的衝突中，一群全副武裝的防暴警察要求聚集民眾「退後」，同時警告不離開公園者將被逮捕，當晚至少有23人遭到逮捕，大部分人被控行人不檢並被開出罰單。

根據警方消息，共有九名警察在這場清場中受傷，有一名警察被垃圾桶砸到，另一人警察在逮捕人時被扯傷肩膀，還有一名警察疑似手指斷掉、兩名警察遭到瓶子打傷。

警察 種族歧視 中國

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