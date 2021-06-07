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紐約欠租率降 52%華人房東願招租

記者顏嘉瑩／紐約報導
經濟復甦，更多房東願意將空置房屋投入租賃市場。（Getty Images）
經濟復甦，更多房東願意將空置房屋投入租賃市場。（Getty Images）

紐約市從新冠肺炎疫情中逐漸復甦，房市也逐步恢復正常；華人房東維權團體「紐約小房東」日前針對5月房東會員調查，顯示由於失業率降低，以現金交租的房客拖欠房租情形有減緩，而在疫情間曾有六成房東寧願將租房單位空置也不願招租，如今仍這麼做的房東比率下降至48%。

根據「紐約小房東」調查，5月是自該組織自疫情以來每月進行的調查中，首次出現過半數的房東願意將空置租房單位放到市場上招租的情形；疫情期間，在布碌崙(布魯克林)和史泰登島等社區的華人房東，曾有六成以上表示擔心租客欠租、疫情期間又無法驅逐，選擇繼續將租房單位空置；如今市場上有更多待租房源，顯示紐約市的經濟開始穩步復甦。

房地產經紀公司柯可蘭集團(Corcoran Group)調查也證實租屋市場熱，指出如今市場上的租房單位比一年前增加了一倍多，同時，曼哈頓的租房價格反彈力道也大；此外，根據柯可蘭集團4月的租賃市場報告，租賃簽約量比一年前增長了383%。

「紐約小房東」5月的調查中還顯示，目前平均的租金拖欠率約在46%，與過去9個月期間調查數據差不多，約在44%正負五個百分點徘徊；調查也顯示，房客以現金交租的比率在5月達到最高，約有53%，另有47%的房客以線上轉帳方式交租。

「紐約小房東」發現，過去房東多認為租客的移民身分與拖欠房租的情形有關連，但事實上，拖欠房租與以現金或是線上交租有正相關；該組織表示，根據統計，再過去幾個月中，線上轉帳的租客比以現金交租的租客，更容易拖欠房租。

該組織創辦人何德鄰認為，目前紐約市的失業率降低，是現金交租的租客較少拖欠房租的原因；反觀線上轉帳的租客，「通常他們對資訊掌握較好，更了解政策和法律，可能因此才出現有更多拖欠租金的情形。」

針對在疫情期間掙扎的小房東及租客，紐約州也有緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)，為在新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭直接提供租金補貼，該補貼直接支付給房東或房屋提供者；更多資訊可上https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/查詢。

經濟復甦，更多房東願意將空置房屋投入租賃市場。（Getty Images）
經濟復甦，更多房東願意將空置房屋投入租賃市場。（Getty Images）

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