紐約疫情日緩 州長籲快接種享受夏日

紐約疫情好轉，民眾生活日漸恢復正常；圖為眾多民眾在周末到紐約上州新開業的樂高公園遊玩。（記者洪群超／攝影）

紐約州的單日新冠檢測陽性率降至0.47%，七天平均陽性率為0.52%，已經連續62天下降，全州新冠住院人數也降至近半年來的最低；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約逐步恢復正常，活動越來越多，未接種新冠疫苗 的民眾應盡快接種，好和親友盡情享受夏日。

州府6日公布的數據顯示，5日全州共有549人新冠檢測呈陽性，陽性率為0.47%，已經連續十天單日新增確診少於1000人；5日共有13人死於新冠，93人因新冠入院，目前全州共有816名新冠患者住院，數量是自去年10月8日以來最低。

紐約市 5日新增240例，長島 新增55例，紐約市和長島的七天平均陽性率均為0.43%，低於全州的0.52%。

接種疫苗方面，全州過去24小時共接種7萬2178劑；18歲及以上的民眾中，66.2%接種了至少一劑，58.3%已完全接種；所有紐約人，已有54.6%接種至少一劑，47.1%完全接種。

紐約市有499萬9198人接種了至少一劑，完全接種人數為428萬549人；長島有142萬698人至少接種了一劑，120萬8945人已完全接種。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，隨著全州天氣變暖，全州感染人數下降到歷史新低很有意義；他還說，「無論是與一年多未見面的朋友重聚，還是去現場觀看最喜歡的球隊比賽，或進入涼爽的劇院欣賞演出，接種疫苗將有助確保民眾能夠充分享受夏天並彌補與親友之前長久的分離；疫苗是我們抗擊新冠的最佳工具，鼓勵還未接種的民眾盡快接種」。

所有紐約州大規模疫苗接種點現在都向符合條件(12歲及以上)的紐約人開放，無需預約，先到先得；願意提前預約的民眾，可通過手機App「Am I Eligible」或致電(833)697-4829預約；還可聯繫當地的衛生部門、藥房、醫院或醫生，在有疫苗的地方預約接種；紐約州府管理的接種點地址可登錄網站查看：https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov。