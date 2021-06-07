我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

紐約疫情日緩 州長籲快接種享受夏日

記者朱蕾／紐約報導
紐約疫情好轉，民眾生活日漸恢復正常；圖為眾多民眾在周末到紐約上州新開業的樂高公園遊玩。（記者洪群超／攝影）
紐約疫情好轉，民眾生活日漸恢復正常；圖為眾多民眾在周末到紐約上州新開業的樂高公園遊玩。（記者洪群超／攝影）

紐約州的單日新冠檢測陽性率降至0.47%，七天平均陽性率為0.52%，已經連續62天下降，全州新冠住院人數也降至近半年來的最低；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約逐步恢復正常，活動越來越多，未接種新冠疫苗的民眾應盡快接種，好和親友盡情享受夏日。

州府6日公布的數據顯示，5日全州共有549人新冠檢測呈陽性，陽性率為0.47%，已經連續十天單日新增確診少於1000人；5日共有13人死於新冠，93人因新冠入院，目前全州共有816名新冠患者住院，數量是自去年10月8日以來最低。

紐約市5日新增240例，長島新增55例，紐約市和長島的七天平均陽性率均為0.43%，低於全州的0.52%。

接種疫苗方面，全州過去24小時共接種7萬2178劑；18歲及以上的民眾中，66.2%接種了至少一劑，58.3%已完全接種；所有紐約人，已有54.6%接種至少一劑，47.1%完全接種。

紐約市有499萬9198人接種了至少一劑，完全接種人數為428萬549人；長島有142萬698人至少接種了一劑，120萬8945人已完全接種。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，隨著全州天氣變暖，全州感染人數下降到歷史新低很有意義；他還說，「無論是與一年多未見面的朋友重聚，還是去現場觀看最喜歡的球隊比賽，或進入涼爽的劇院欣賞演出，接種疫苗將有助確保民眾能夠充分享受夏天並彌補與親友之前長久的分離；疫苗是我們抗擊新冠的最佳工具，鼓勵還未接種的民眾盡快接種」。

所有紐約州大規模疫苗接種點現在都向符合條件(12歲及以上)的紐約人開放，無需預約，先到先得；願意提前預約的民眾，可通過手機App「Am I Eligible」或致電(833)697-4829預約；還可聯繫當地的衛生部門、藥房、醫院或醫生，在有疫苗的地方預約接種；紐約州府管理的接種點地址可登錄網站查看：https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov。

紐約市 疫苗 長島

上一則

曼哈頓「華盛頓廣場新宵禁令」清場爆衝突 22人被捕

延伸閱讀

好熱 紐約市周末飆90度高溫

好熱 紐約市周末飆90度高溫
紐約華裔退伍軍人會 伍元天就任新主席

紐約華裔退伍軍人會 伍元天就任新主席
遭性騷前助手批葛謨 像星際大戰大反派

遭性騷前助手批葛謨 像星際大戰大反派
葛謨性騷擾首名指控者：他像星際大戰大反派

葛謨性騷擾首名指控者：他像星際大戰大反派
葛謨紐約市籌款 門票竟要萬元 金兌錫要求金主撤回捐款

葛謨紐約市籌款 門票竟要萬元 金兌錫要求金主撤回捐款

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光