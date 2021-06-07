地鐵恢復24小時營運 紐約市公車將減班

MTA將於9日取消因應疫情期間地鐵關閉而新增的公車路線及夜間班次。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠肺炎疫情 期間，紐約市地鐵 於每日凌晨關閉消毒，大都會運輸署(MTA )為此增設公車路線及夜間班次，解決乘客交通問題；隨著地鐵恢復24小時運行，MTA表示，將於9日取消新增的公車路線及夜間班次。

MTA官員表示，疫情期間新增的三個公車班次，將於9日早結束；另外13個在現行公車路線上增加的夜間班次，也將於同一天結束。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)6日發表聲明，表示MTA在疫情期間，每日凌晨1時至早5時增加公車的夜間服務，並為了因應地鐵路線而新增公車路線，如今地鐵已經在上月中旬恢復24小時服務，很明顯的乘客已經恢復使用地鐵，也讓乘客對夜間班次和新公車路線的需求不復存在。

MTA統計，在去年10月，凌晨1時至早上5時使用公車的平均使用次數為1萬3794次，不過在今年2月就看到使用次數明顯下滑；在地鐵恢復24小時服務後，僅在上月24至28日的五天內，夜間公車的平均使用次數就掉到1萬1356次。

若再加上新開的三條從曼哈頓到其他行政區的公車路線，去年10月每晚使用的6000人，到目前每晚使用人數不到4000人。

「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和公關主任皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，這些新增的公車路線對於通勤者來說相當不便利，不過夜間巴士仍有需求，「只是不是那些與地鐵路線重疊的地方」。

地鐵在一年多年受到疫情影響而在凌晨關閉，以針對地鐵車廂進行深層清潔及消毒；在紐約市疫情和緩後，地鐵已於5月17日恢復24小時服務。