不怕種族歧視 曹瀟瀟盼重登百老匯

曹瀟瀟在「歌劇魅影」的後台照。(曹瀟瀟提供)

因新冠疫情 歇業的紐約百老匯劇院，暌違一年多後將在秋季重開，華裔芭蕾 演員曹瀟瀟所在的「歌劇魅影」劇組已定下演出日期，讓她興奮不已；雖然亞裔 表演者在百老匯人數不多，但她說藝術界對不同族裔的接納和包容度很大，在仇視亞裔犯罪風氣盛期間，劇組的人也給予支持和鼓勵，重返舞台絲毫不擔心會面臨種族歧視。

影音來源：記者何卓賢

曹瀟瀟在「歌劇魅影」的後台照。(曹瀟瀟提供)

出生於湖南長沙的曹瀟瀟，自3歲起學習芭蕾，並加入廣州芭蕾舞團；她此後來到紐約考團，被新澤西羅西(Roxey)芭蕾所錄取，從此展開她在美國的職業生涯；在大都會歌劇院(Metropolitan Opera)跳芭蕾時，曹瀟瀟發現「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)正在招募演員，她看見身邊不少朋友都曾試鏡，心裡也蠢蠢欲動，最終走出自己的舒適圈，進軍音樂劇；她於2019年2月開始隨劇組演出，直到疫情被迫停工前已演出有一年多。

回憶起工作被喊停，她説去年3月12日管理人在首場演出後通知所有人緊急開會，並取消當天第二場的演出，她才感覺事態嚴重；一開始只說休息四周，曹瀟瀟還心想能趁此休息一陣，可沒想疫情難測，百老匯一停就是一年多。

「我人生中最長的一段時間沒在舞台上」，那時她感到迷茫，後來轉念把握時間，把心思放在芭蕾練舞服的副業上，學習鏡頭表演等，也不停練芭蕾，隨時準備好復工；直到約三周前，她收到「歌劇魅影」將在10月22日回歸的消息，「終於鬆了一口氣，很興奮，很想念我們劇組所有演員」。

儘管亞裔暴力犯罪不停，但曹瀟瀟對藝術界的人有很大信心，思想更為開放，包容多元族裔文化；只是舞台以外的世界就不盡如此，她劇裡樂隊的一名華裔小提琴手，就曾在路上被人無故攻擊，這件事給身為亞裔的曹瀟瀟和另名同事帶來恐懼，在外不敢跟別人有過多眼神接觸。

疫情期間劇組都會使用電郵、zoom視頻會議聯繫，互相提醒要保護好自己，並給予鼓勵，「我們跟你們站在一起，支持你們」；疫情後曹瀟瀟也開始學習武術防身，每次反仇視亞裔遊行，她也都會抽空參加，「我們必須團結起來，去支持亞裔社區」。