楊安澤：是時候選出亞裔市長

上百名支持楊安澤的華人5日聚集在布碌崙，舉行「團結感恩造勢大會」。(記者顏潔恩/攝影)

民主黨紐約市 長初選進入倒數階段，華裔參選人楊安澤 5日分別到華埠和布碌崙(布魯克林)造勢，200多名支持者在布碌崙為他舉辦「團結感恩造勢大會」，並發表一首中文歌曲助選；楊安澤現身活動感謝眾人支持，表示是時候選出一名亞裔 市長，擔任高階職位來激發更多亞裔美國人，「我們也做得到」。

楊安澤表示現在是時候選出一名亞裔市長，擔任高階職位來激發更多亞裔美國人。(記者顏潔恩/攝影)

超過200名社團人士和商家當天聚集在8大道海悅酒家，為楊安澤舉行大型造勢活動，各社團領袖表示，華人要強大，就必須在美國主流社會中有華人代表，能理解華人的困難並勇於發聲；他們還改編了一首中文單曲「華人加油」，唱到華人在美國的不易，並祝福楊安澤順利當選。

楊安澤走向每一張桌子，與支持者握手合照，他提到亞裔家長對於孩子最經典的要求是考取好成績、尋得好工作、有經濟保障，他的雙親也是這樣，在家裡從來不和他談論政治；但他記得身為工程師的父親有一次返家時很懊惱，覺得因為不是白人，無法被提拔到更高職位。

楊安澤走到每一張桌子邊，與支持者握手道謝。(記者顏潔恩/攝影)

楊安澤不明白亞裔憑什麼只能擁有次等職位，希望打破限制，讓紐約市成為表率，選出一名亞裔市長為民爭權；試想明年數以萬計的遊客重返紐約市，得知當地市長是亞裔，不僅給亞裔後代帶來鼓勵和啟發，全國甚至全世界都會看到「亞裔美國人做得到」。

楊安澤也提及非洲裔男子打傷華婦的攻擊案件，他承諾當選後，將盡全力減少精神疾病遊民出沒在街上，幫助他們獲得所需服務；另外他也感謝紐約市警在社區治安付出的努力，會增加他們的力量，繼續保護社區民眾。

上百名支持楊安澤的華人5日聚集在布碌崙，舉行「團結感恩造勢大會」。(記者顏潔恩/攝影)

楊安澤與布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)是目前華人主要支持的兩名參選人，而當天活動也有原本挺亞當斯的華人，再三考量後決定票投楊安澤；美國台商總商會會長容藝輝指出，拯救紐約市需要實際行動，亞當斯過去數年裡並未對華社有重要貢獻，現在不僅有同族裔的人出來競選，且楊安澤是傑出人才，華裔應當毫無保留地相挺到底。

楊安澤5日稍早先拜訪曼哈頓華埠，與支持者一同拉票，呼籲打算提前投票的選民需要在本月12日至20日間前往投票站。

楊安澤表示，紐約市亞裔人口占15%，但所獲資源卻與人口比率嚴重不匹配，單就市議會而言，51名市議員只有兩名華人；楊安澤說，今年採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，初選的每一票對他來說都非常重要，每一名支持者都能起到關鍵作用，希望大家好好利用這次發聲的機會。

紐約市長華裔參選人楊安澤。(記者顏潔恩/攝影)

6月12日至20日為提前投票日，選舉局已呼籲選民多利用提前投票日去投票，以避開大批人潮，投票站信息可登錄https://findmypollsite.vote.nyc/；選擇郵寄投票的民眾需在6月15日前登錄https://vote.nyc/page/absentee-voting-0申請不在籍選票，並於22日前寄出。