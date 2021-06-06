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紐約疫苗刮刮樂 擴大地點續延一周 7天陽性率降至0.54% 再創新低

記者金春香╱紐約報導
紐約州新冠檢測陽性率再創新低，已連續61天下降；圖為曼哈頓時報廣場5日的人潮。(Getty Images)
紐約州新冠檢測陽性率再創新低，已連續61天下降；圖為曼哈頓時報廣場5日的人潮。(Getty Images)

為繼續加強疫苗接種工作，州長葛謨(Andrew Cuomo)5日宣布，下周一(7日)至周五(11日)，「疫苗刮刮樂」(Vax & Scratch)活動地點將延長一周，擴大到州內十個大型疫苗接種點；然而，疫苗接種人數增加，紐約及全國多地出現新冠疫苗接種卡造假，州眾議會本周通過提案，將偽造疫苗卡或持有偽造疫苗接種紀錄的行為定為重罪。

州府5日數據顯示，紐約州新冠檢測七天平均陽性率降至0.54%，再創新低，這已經是連續61天下降。

紐約州從5月24日起實施「疫苗刮刮樂」打疫苗刮獎活動，共包含13個等級的彩金，頭獎可達500萬元，最低也有20元；既上周葛謨延長活動時間，增加活動地點後，5日他再宣布，這一鼓勵民眾接種的活動再延一周。

「疫苗刮刮樂」活動將延長一周，並擴大在州內十個大型接種點內進行。（州長辦公室提供...
「疫苗刮刮樂」活動將延長一周，並擴大在州內十個大型接種點內進行。（州長辦公室提供）

葛謨新指定的十個地點分別位於州內十個地區，其中紐約市接種抽獎點為位於布朗士的Bay Eden Senior Center，其他參與接種點中有多個位於紐約州立大學分校內，具體地點可登錄https://tinyurl.com/22ycjkb9查詢。

18歲以上成年人只要在7日至11日上午8時至晚7時之間前往以上地方接種，都有機會贏得彩金，打疫苗贏得任何等級彩金的概率是九分之一。

此外州府在大都會運輸署(MTA)站設置的臨時接種點已經施打超過1萬5000劑疫苗，賓州車站和大中央車站內的臨時接種點也將繼續延長一周提供接種服務。

日前紐約及全國多地出現新冠疫苗接種卡造假，州眾議會本周通過提案，將偽造疫苗卡或持有偽造疫苗接種紀錄的行為定為重罪。

該提案由州眾議員丁諾維茲(Jeffrey Dinowitz)提出，任何偽造疫苗證明或持有造假疫苗接種文件者，都可能被控D級或C級重罪，具體罪名取決於其偽造紀錄的數量，任何故意持有偽造新冠疫苗卡的人都可能被判一級或二級非法持有偽造文書罪(Criminal Possession of a Forged Instrument)。

丁諾維茲表示，該提案是為保證民眾的公共安全，「任何人都有權了解，他們參加要求出示疫苗接種證明的活動時，周圍沒有人使用造假文件，而將其他人置於危險之中。」

該提案仍需要在州參議會獲得通過，最後由州長簽署才能成法。

疫苗 紐約州 葛謨

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