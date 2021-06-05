鄭耀東人像攝影 記錄華埠的花兒

第一章節在中華公所舉行，派餐同時為耆老拍照。(鄭耀東提供)

在華裔攝影 師鄭耀東的印象裡，從小長大的華埠 始終是最溫暖的歸宿，但2020年的疫情 與2021年的反亞裔仇恨犯罪，使這裡失去原本的活力，老人們被困在家中，年輕人也不能時常探望，讓鄭耀東決定舉起相機，以「花兒哪兒去了」(Where did all the flowers go)為主題，免費為耆老和年輕一代拍攝人像並打印附贈，記錄那些燦爛笑容，就像是開在華埠最美的花兒。

鄭耀東表示，此項目分三個章節，第一章節已於5月中旬展開，與紐約中華公所、Feed Forward、愛心餐(Heart of dinner)合作，為耆老們免費派送熱餐、日用品時，為他們拍攝肖像。

「這是第一次讓他們能在相對擁擠的華埠街頭摘下口罩，展露笑顏。」他說，有的人和愛人結伴而來，數十年不曾合照的老夫妻也在鏡頭前羞澀地挽起了手，有的老人則拉著「非常具有華人標誌的買菜車」前來，鄭耀東也讓它和老人一起入鏡；他說，「讓一切都自然流露，而非刻意擺拍。」

第二章節則在3日開展，他和團隊成員在企李士提街(Chrystie St.)55號設置獨立的拍攝場地，並展出自己在去年疫情中拍攝的華埠街頭黑白攝影作品。

鄭耀東表示，攝影展不單侷限長者，也對年輕人、社區團體或者居住在華埠的外族裔開放，集合華裔年輕人的太陸舞龍舞獅團隊、為社區巡邏的華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)，以及為華埠派餐長達一年的「46號美食店」的志願者們都在拍攝之列。

拍攝完成後，照片會打印出來贈送給被拍攝的人，工作人員還會用錄音筆記錄每一個「花朵」的故事，或短或長，由被採訪者決定，一個詞、一句話都是華埠最有代表性的聲音。

第三章節則是前面兩個章節的總合，將所有拍攝的人像一起在畫廊展示，以回歸「花兒哪兒去了」的主題；鄭耀東說，歡迎所有人走進來，一直到6日下午6時，他都會在畫廊恭候想要拍攝的民眾，「這一張張的笑臉正是我們華埠最美的花朵。」