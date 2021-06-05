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經濟復甦 紐約客減少付小費

記者張晨／紐約報導
新數據顯示，隨著疫後復甦，紐約人減少外賣小費支付比率。(本報檔案照)
新數據顯示，隨著疫後復甦，紐約人減少外賣小費支付比率。(本報檔案照)

在去年疫情最嚴重時期，紐約市餐飲業因防疫令受到嚴重打擊，外賣成為餐飲業最主要的經營來源，許多食客給小費很大方，為在疫情下持續的工作的人們提供溫暖的支持；但隨著目前防疫令的逐漸解除以及疫苗的推廣，新數據顯示，紐約人正在逐漸減少外賣小費。

根據「紐約時報」報導，紐約市在2020年4月疫情最嚴重的時候，外賣郎平均可收到16%的小費，現在他們收到的小費為每筆訂單的14%；該報導蒐集了兩家支付服務提供商Square和Toast的數據。

市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行長里吉(Andrew Rigie)表示，他對小費的減少並不感到驚訝，在疫情爆發之初，外賣郎被視為和醫護、執法者一樣的一線工作者，但隨著經濟的重啟，他們逐漸被視為只是普通工作者。

「一些人繼續給小費，但隨著新冠疫情趨緩，更多人接種了疫苗，以及全市的重新開放，小費水平正在恢復正常，我並不感到驚訝。 」他說，這也有著積極的一面，「現在室內和室外餐廳都開放了，宵禁也取消了，也提供了賺取更多小費的機會，與疫情最嚴重時期的工作相比，壓力更小。」

但也有人認為，小費下降的幅度比數據顯示的還要誇張，因為疫情嚴重期間，有一些大手筆的小費是以現金支付，不在統計數據內，例如，今年2月在受災嚴重的華埠，YouTube擁有346萬訂閱者的網紅小馬(Arieh Smith)前往多間中餐館點外賣，向業者送出共5000元的大紅包博得不少眼球。

「我們給的小費肯定要比以往多，甚至在我們自己點外賣的時候。」華埠家具畫廊的老闆Jan Lee在推特上寫道。

但報告說，儘管小費的總體比率在下降，但紐約人仍持續支付高於疫情前的小費；數據顯示，新冠疫情之前，只有超過50%的食客給餐廳員工付過小費，但去年這一比率上升至近70%，到今年4月才降至65%。

疫情 紐約市 華埠

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