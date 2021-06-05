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台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

白思豪：紐約顯著復甦

記者張晨／紐約報導
紐約市長白思豪稱紐約已從疫情中「顯著復甦」。圖為5月17日，紐約客在曼哈頓一家酒吧舉杯共飲。(美聯社)
紐約市長白思豪稱紐約已從疫情中「顯著復甦」。圖為5月17日，紐約客在曼哈頓一家酒吧舉杯共飲。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)4日在接受MSNBC採訪時表示，紐約市新冠病毒檢測七天平均陽性率降至去年3月1日出現首起病例以來的最低值，代表紐約市從長達一年的疫情陰霾中「顯著復甦」。

白思豪當日在MSNBC的「早安，喬」(Morning Joe)訪談節目中表示，與今年1月1日相比，如今新增確診人數下降95%、陽性率下降91%、新冠住院率下降86%；七天平均陽性率為0.81%，是疫情在紐約市出現以來最低值。

「紐約市曾經是疫情的震中，而現在成了全國最安全的城市之一。」他說，這是因為大部分紐約人都接種至少一劑新冠疫苗，以及民眾為了遵守防疫規定，在某種程度上做出犧牲，幾乎所有紐約人在一夜間改變他們的生活方式，「保持社交距離、居家避疫、配戴口罩、停止與朋友和家人的往來，但大家都做到了。」

今年抗疫重點是疫苗的推廣和普及，他表示，如今全市已接種了840萬劑疫苗，「每一針都需要人們做出決定，紐約人也做到了」。

對於近期頻發的暴力問題，白思豪表示，他對這個城市和人民有信心，但面臨的長期挑戰仍然不可小覷，包括打擊犯罪和無家可歸的問題。

「如果你和遊民交談，你會發現他們其實過著『正常的生活』，但有些地方出了問題。」白思豪說，這需要非常的耐心和積極的外展，需要了解每個人的需要，從而讓他們遠離居無定所的現狀，即使在疫情最嚴重時，市府也嘗試許多方法讓遊民離開街道。

白思豪指出，重要的是要把「新冠拋在腦後，因為疫情就快要結束，並可以開始積極展望未來；這就是為什麼我們將在9月全員開學，沒有問題，沒有遠程學習，是時候回歸正常的生活了。」

紐約市 白思豪 疫情

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