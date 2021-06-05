紐約州學校、夏令營 下周起可不戴口罩

紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口罩；圖為長島納蘇郡的一間公立小學，放學的學生戴著口罩走出教學樓。(記者曹健╱攝影)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)宣布，下周一(7日)起，取消州內學校、夏令營的口罩 令，無論是否接種了疫苗，學生和教職員工在教室內和戶外，可以不用戴口罩；紐約市教育局 當日則表示，會繼續要求公校學生和教師戴口罩。

無論是否打疫苗…室內仍建議戴

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)4日致信聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，若CDC沒有反對意見，7日起紐約州內學校和夏令營內學生、露營者、教師、員工和輔導員，無論年齡、無論是否完全接種疫苗，都不會被強制要求配戴口罩，但在室內仍建議配戴，未完全接種的成人在高風險、易傳播的戶外環境，也建議戴口罩。

新規不會影響當前紐約州要求未完全接種人士在地鐵、公車和機場等地繼續戴口罩的規定。

對於州府允許各個學校和夏令營「不強制要求戴口罩」的新規定，紐約市教育局4日表示，為保證學生和教師的安全，全市公校會繼續要求學生和教師在校內戴口罩。

教師聯合會：政策變化太突然

紐約州教師聯合會(New York State United Teachers)也認為，這一政策變化的頒布太過突然，在缺乏州府和CDC任何額外指南下，建議各學區根據實際情況，及教師和家長的意見，來決定是否實施新政策。

長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)則對新規表示歡迎，「州府的新規，終於將學校口罩令實施方案，交給更了解學生和地方情況的各地區教育人士和家長決定，這一規定符合紐約已經取得的巨大抗疫成就。」

州衛生廳上月底已更新兒童暑期參加露營和托兒項目的防疫要求，依據新規，二至五歲兒童不需要強制戴口罩，但要求還未接種的工作人員戴口罩。

CDC雖然還未做出回應，但根據CDC當前對12歲以下兒童及其他未完全接種人員的指導意見，仍強烈建議他們在室內及在室外長時間與他人接觸時戴口罩。

州府4日數據顯示，紐約州單日陽性率繼續降至0.42%，七天平均陽性率降至0.56%，該數字連續第60天下降，兩個數字均再次創下新低；根據約翰霍普金斯大學數據，紐約州的疫情數字是全國各州最低。