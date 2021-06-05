我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

紐約州學校、夏令營 下周起可不戴口罩

記者金春香／紐約報導
紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口罩；圖為長島納蘇郡的一間公立小學，放學的學生戴著口罩走出教學樓。(記者曹健╱攝影)
紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口罩；圖為長島納蘇郡的一間公立小學，放學的學生戴著口罩走出教學樓。(記者曹健╱攝影)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布，下周一(7日)起，取消州內學校、夏令營的口罩令，無論是否接種了疫苗，學生和教職員工在教室內和戶外，可以不用戴口罩；紐約市教育局當日則表示，會繼續要求公校學生和教師戴口罩。

無論是否打疫苗…室內仍建議戴

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)4日致信聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，若CDC沒有反對意見，7日起紐約州內學校和夏令營內學生、露營者、教師、員工和輔導員，無論年齡、無論是否完全接種疫苗，都不會被強制要求配戴口罩，但在室內仍建議配戴，未完全接種的成人在高風險、易傳播的戶外環境，也建議戴口罩。

新規不會影響當前紐約州要求未完全接種人士在地鐵、公車和機場等地繼續戴口罩的規定。

對於州府允許各個學校和夏令營「不強制要求戴口罩」的新規定，紐約市教育局4日表示，為保證學生和教師的安全，全市公校會繼續要求學生和教師在校內戴口罩。

教師聯合會：政策變化太突然

紐約州教師聯合會(New York State United Teachers)也認為，這一政策變化的頒布太過突然，在缺乏州府和CDC任何額外指南下，建議各學區根據實際情況，及教師和家長的意見，來決定是否實施新政策。

長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)則對新規表示歡迎，「州府的新規，終於將學校口罩令實施方案，交給更了解學生和地方情況的各地區教育人士和家長決定，這一規定符合紐約已經取得的巨大抗疫成就。」

州衛生廳上月底已更新兒童暑期參加露營和托兒項目的防疫要求，依據新規，二至五歲兒童不需要強制戴口罩，但要求還未接種的工作人員戴口罩。

CDC雖然還未做出回應，但根據CDC當前對12歲以下兒童及其他未完全接種人員的指導意見，仍強烈建議他們在室內及在室外長時間與他人接觸時戴口罩。

州府4日數據顯示，紐約州單日陽性率繼續降至0.42%，七天平均陽性率降至0.56%，該數字連續第60天下降，兩個數字均再次創下新低；根據約翰霍普金斯大學數據，紐約州的疫情數字是全國各州最低。

紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口...
紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口罩；圖為紐約市布朗士區的一所小學，學生們在家長帶領下到校上學。(美聯社)
紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口...
紐約州府宣布，學校和夏令營從6月7日開始，學生和教職工在教室內和戶外都不必須戴口罩；圖為長島納蘇郡的一間公立小學，放學的學生戴著口罩走出教學樓。(記者曹健╱攝影)

紐約州 口罩 教育局

上一則

送善書到監獄 李祖鵠43年不喊累

延伸閱讀

紐約州學校下周起 室內外都不強制戴口罩 紐約市：續戴

紐約州學校下周起 室內外都不強制戴口罩 紐約市：續戴
白思豪：紐約已復甦 7天平均陽性率達疫情來最低

白思豪：紐約已復甦 7天平均陽性率達疫情來最低
7歲童涉性侵引爭議 紐約擬調高刑責最低齡門檻至12歲

7歲童涉性侵引爭議 紐約擬調高刑責最低齡門檻至12歲
紐約市7天平均陽性率 疫情爆發後新低

紐約市7天平均陽性率 疫情爆發後新低
比照州府 芝加哥6月11日全面解除商業防疫規定

比照州府 芝加哥6月11日全面解除商業防疫規定

熱門新聞

婦人被毆臉，跌坐在一旁。(截自現場監視器畫面)

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

2021-05-31 20:23
涉嫌攻擊亞裔女子被通輯的嫌犯。（紐約市警提供）

亞裔女搭紐約地鐵被拐杖毆打 嫌被通緝 警列仇恨犯罪

2021-06-02 20:20
涉嫌布碌崙(布魯克林)地鐵暴力案的兩名嫌犯。(市警提供)

紐約市地鐵又發生暴力案 14歲少年遭人圍攻搶劫

2021-06-03 16:33
上月24日攻擊林瑋致死的嫌犯菲格羅亞被警方逮捕，以誤殺罪名移送法辦。(取自ABC6視頻截圖)

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

2021-06-04 14:42
18歲華裔大學生潘佳仁選市主計長，成為紐約市最年輕參選者。(潘佳仁提供)

史上最年輕 18歲潘佳仁參選紐約市主計長

2021-06-01 09:47
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

2021-06-04 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆