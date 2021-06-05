紐約客談／罪案飆升才亡羊補牢 紐約莫成哥譚市

紐約市 犯罪率已飆升了一年多，立法機構才想到要亡羊補牢，民主黨 、共和黨代表提出一系列提案，從嚴控槍枝到嚴懲嫌犯一一點到，可惜姍姍來遲，多少紐約人的鮮血甚至生命早已為之付出代價。

紐約市治安並未像疫情 一樣好轉，六小時內一死12傷的數據讓人心驚膽顫，州府立法機構終於張開「金口」，針對高犯罪率提出多項改善提案。

民眾心知肚明，罪案頻發的根源「保釋改革」，而始作俑者正是民主黨，此次民主黨仍選擇繞開保釋改革，轉而在嚴格控槍上做文章；可惜槍枝問題根深蒂固，非法持有槍枝的人原本就在藐視法律，僅憑幾條聲音大於實際的提案，估計難有改善。

共和黨倒是針對「保釋改革」提出一些彌補條例，例如還給法官拒絕保釋嫌犯權利、嚴懲反覆作案重犯、性侵犯等，可惜並未提到那群將「精神疾病」當庇護傘的仇恨攻擊者，也沒有針對仇恨犯罪提更多約束。

距離「保釋改革」通過至今已約兩年，大量的重罪囚犯、嫌犯，以該法案為保護傘，或假借疫情為由繼續遊蕩在街道上；地鐵站成了常見的攻擊現場，布碌崙(布魯克林)布許維克等地也從活力滿滿的地產開發熱地，變成子彈橫飛的戰場，無辜死者從推車上的幼童到白髮蒼蒼的老人。

紐約這座國際大都市變成漫畫中的哥譚市，所有安分守己市民如今都生活在心驚膽顫中。

立法機構如今總算開始行動，但從提案到法案通過仍須漫長等待，期間又有多少人會不幸成為受害者，不幸成為政府的不作為或亂作為的犧牲品？

(紐約客談，每周二至周六見報)