送善書到監獄 李祖鵠43年不喊累

李祖鵠委託台灣印刷廠出版各類善書,貨櫃運抵莊嚴寺三間書庫,索書人遍布美國各州。(記者王彩鸝/攝影)

送善書到監獄 ,感化無數各族裔受刑人,李祖鵠這項義舉從黑髮做到白髮,40餘年如一日,贈書已數百萬冊,即便在疫情 爆發期間也不曾間斷,而支持他持續贈書的力量,是一封封來自全美各監獄受刑人的感謝信。

接到受刑人來信索書,甚至回饋他們讀完書之後的改變,支持著李祖鵠堅持送書行動,從黑髮做到白髮,無怨無悔。(記者王彩鸝/攝影)

祖籍湖北、出生於台灣,李祖鵠27歲來美國 之後,先後在美國通用汽車、IBM等公司任電腦工程師,篤信佛法的他也在紐約上州莊嚴寺當義工,美國佛教會會址也在莊嚴寺,李祖鵠負責圖書組的贈書任務。

●第一批圖書發送 世報幫大忙

他回憶,43年前第一批三箱圖書能順利送出去,世界日報發揮很大功效;1978年,世報創刊兩年,為北美第一大華文報紙,美佛會在世報頭版刊登免費贈書的小廣告,從台灣運來的三箱善書很快被索取一空。

莊嚴寺印製大量中文、英文、西班牙文的善書,民眾可以免費拿回家。(李祖鵠提供)

從最初的三箱書,到後來每年一貨櫃500箱書,要用三個大書庫來儲存,送書的語言包含中文、英文和西班牙文,遍及全美國各地,尤其來自美國監獄的函索英文佛書約占70%;40多年來印贈書籍達數百萬冊,影響深遠。

閱讀帶來改變的力量,感謝信函如雪片飛來。李祖鵠說,30多年前,一位華裔因販毒被判刑25年關在聯邦監獄,入獄後他的父親替他向美佛會請書,入獄三年後,這位華裔受刑人來信說,「我是塞翁失馬焉知非福,若不是進了聯邦監獄就沒有機會學佛,也不知道改過向善,不知道還會幹多少壞事。」

●受刑人感謝信 支持他走下去

另一位白人年輕人,在第三次來信索書時,附了一封感謝信說,「我15歲開始吸毒,17歲殺了兩個人,今年我已23歲了,我被判40年,我不知道我的餘生該怎麼辦?但是在我陸續讀了向你們請的佛書之後,我終於找到了方向,你們救了我的生命,在此表達我深沉的謝意!」

受刑人寄給李祖鵠的感謝信。(記者王彩鸝/攝影)

還有一個外族裔因為家暴入獄,他的妻子為了讓他簽字才去探監,這位受刑人向妻子懺悔請求原諒,妻子好奇原本暴戾的丈夫為何有180度轉變,得知是受閱讀佛書的影響,妻子也寫信到美佛會索書。

李祖鵠(右一)和志工們在書庫前合影。(李祖鵠提供)

也有受刑人來信詢問,自己遇到哪些問題,請求推薦適合的書籍。每封信都要閱讀後,再開書單、裝書、貼郵資、到運送寄出,李祖鵠從一個人默默做起,感動更多志工加入,連外族裔人士也來幫忙。

「德不孤,必有鄰」,李祖鵠說,有一位白人太太經常來幫忙,一問之下才知道一場祝融之災奪走她丈夫的生命,她一直走不出悲傷,直到來莊嚴寺當志工,讀了受刑人來信,每一封信都是一個悲慘人生,讓她逐漸釋懷,從助人中找到安慰。

●撫慰疫情迷惘書籍 歡迎索取

美國佛教會還積極進行一項監獄課程,幫助受刑人學習將佛法應用在他們的生活中,如何管理憤怒、憎恨等負面情緒,並協助他們培養善巧的心境,如安定與慈悲。

接到受刑人來信索書,甚至回饋他們讀完書之後的改變,支持著李祖鵠堅持送書行動,從黑髮做到白髮,無怨無悔。(記者王彩鸝/攝影)

疫情之下,許多人對未來感到迷惘,美佛會贈書的書目如「為何憂慮?」(Why Worry?)、「面對未來」(Fcaing the Future)、「通往和平與幸福的道路」(The way to peace and happiness),可以幫助人們的心靈獲得安頓。

寄給受刑人的圖書包裹。(李祖鵠提供)

李祖鵠說,除了主動贈書到監獄,也歡迎華人索取中英文圖書,若需要進一步的資料或詳情,可上網https://www.baus.org/tc/查詢書目,或透過微信號:BAUSBuddhismbooks ,函索地址:美國佛教會圖書組(BAUS),2020 Route 301, Carmel, NY 10512。