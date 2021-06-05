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送善書到監獄 李祖鵠43年不喊累

記者王彩鸝／紐約報導
李祖鵠委託台灣印刷廠出版各類善書，貨櫃運抵莊嚴寺三間書庫，索書人遍布美國各州。(記者王彩鸝／攝影)
李祖鵠委託台灣印刷廠出版各類善書，貨櫃運抵莊嚴寺三間書庫，索書人遍布美國各州。(記者王彩鸝／攝影)

送善書到監獄，感化無數各族裔受刑人，李祖鵠這項義舉從黑髮做到白髮，40餘年如一日，贈書已數百萬冊，即便在疫情爆發期間也不曾間斷，而支持他持續贈書的力量，是一封封來自全美各監獄受刑人的感謝信。

接到受刑人來信索書，甚至回饋他們讀完書之後的改變，支持著李祖鵠堅持送書行動，從黑...
接到受刑人來信索書，甚至回饋他們讀完書之後的改變，支持著李祖鵠堅持送書行動，從黑髮做到白髮，無怨無悔。(記者王彩鸝／攝影)

祖籍湖北、出生於台灣，李祖鵠27歲來美國之後，先後在美國通用汽車、IBM等公司任電腦工程師，篤信佛法的他也在紐約上州莊嚴寺當義工，美國佛教會會址也在莊嚴寺，李祖鵠負責圖書組的贈書任務。

●第一批圖書發送 世報幫大忙

他回憶，43年前第一批三箱圖書能順利送出去，世界日報發揮很大功效；1978年，世報創刊兩年，為北美第一大華文報紙，美佛會在世報頭版刊登免費贈書的小廣告，從台灣運來的三箱善書很快被索取一空。

莊嚴寺印製大量中文、英文、西班牙文的善書，民眾可以免費拿回家。(李祖鵠提供)
莊嚴寺印製大量中文、英文、西班牙文的善書，民眾可以免費拿回家。(李祖鵠提供)

從最初的三箱書，到後來每年一貨櫃500箱書，要用三個大書庫來儲存，送書的語言包含中文、英文和西班牙文，遍及全美國各地，尤其來自美國監獄的函索英文佛書約占70%；40多年來印贈書籍達數百萬冊，影響深遠。

閱讀帶來改變的力量，感謝信函如雪片飛來。李祖鵠說，30多年前，一位華裔因販毒被判刑25年關在聯邦監獄，入獄後他的父親替他向美佛會請書，入獄三年後，這位華裔受刑人來信說，「我是塞翁失馬焉知非福，若不是進了聯邦監獄就沒有機會學佛，也不知道改過向善，不知道還會幹多少壞事。」

●受刑人感謝信 支持他走下去

另一位白人年輕人，在第三次來信索書時，附了一封感謝信說，「我15歲開始吸毒，17歲殺了兩個人，今年我已23歲了，我被判40年，我不知道我的餘生該怎麼辦？但是在我陸續讀了向你們請的佛書之後，我終於找到了方向，你們救了我的生命，在此表達我深沉的謝意！」

受刑人寄給李祖鵠的感謝信。(記者王彩鸝／攝影)
受刑人寄給李祖鵠的感謝信。(記者王彩鸝／攝影)

還有一個外族裔因為家暴入獄，他的妻子為了讓他簽字才去探監，這位受刑人向妻子懺悔請求原諒，妻子好奇原本暴戾的丈夫為何有180度轉變，得知是受閱讀佛書的影響，妻子也寫信到美佛會索書。

李祖鵠(右一)和志工們在書庫前合影。(李祖鵠提供)
李祖鵠(右一)和志工們在書庫前合影。(李祖鵠提供)

也有受刑人來信詢問，自己遇到哪些問題，請求推薦適合的書籍。每封信都要閱讀後，再開書單、裝書、貼郵資、到運送寄出，李祖鵠從一個人默默做起，感動更多志工加入，連外族裔人士也來幫忙。

「德不孤，必有鄰」，李祖鵠說，有一位白人太太經常來幫忙，一問之下才知道一場祝融之災奪走她丈夫的生命，她一直走不出悲傷，直到來莊嚴寺當志工，讀了受刑人來信，每一封信都是一個悲慘人生，讓她逐漸釋懷，從助人中找到安慰。

●撫慰疫情迷惘書籍 歡迎索取

美國佛教會還積極進行一項監獄課程，幫助受刑人學習將佛法應用在他們的生活中，如何管理憤怒、憎恨等負面情緒，並協助他們培養善巧的心境，如安定與慈悲。

接到受刑人來信索書，甚至回饋他們讀完書之後的改變，支持著李祖鵠堅持送書行動，從黑...
接到受刑人來信索書，甚至回饋他們讀完書之後的改變，支持著李祖鵠堅持送書行動，從黑髮做到白髮，無怨無悔。(記者王彩鸝／攝影)

疫情之下，許多人對未來感到迷惘，美佛會贈書的書目如「為何憂慮?」(Why Worry?)、「面對未來」(Fcaing the Future)、「通往和平與幸福的道路」(The way to peace and happiness)，可以幫助人們的心靈獲得安頓。

寄給受刑人的圖書包裹。(李祖鵠提供)
寄給受刑人的圖書包裹。(李祖鵠提供)

李祖鵠說，除了主動贈書到監獄，也歡迎華人索取中英文圖書，若需要進一步的資料或詳情,可上網https://www.baus.org/tc/查詢書目，或透過微信號：BAUSBuddhismbooks ，函索地址：美國佛教會圖書組(BAUS)，2020 Route 301, Carmel, NY 10512。

根據受刑人來信索取的書目，分別包裝後寄至全美各地監獄。(李祖鵠提供)
根據受刑人來信索取的書目，分別包裝後寄至全美各地監獄。(李祖鵠提供)

美國 監獄 疫情

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