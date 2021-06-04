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5月仇亞犯罪 較去年暴增335%

記者顏嘉瑩／紐約報導
2021年至今，全市的仇恨犯罪較往年增加了98%，其中針對亞裔的案件更增加了335%。(記者顏嘉瑩/攝影)
2021年至今，全市的仇恨犯罪較往年增加了98%，其中針對亞裔的案件更增加了335%。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市警總局3日公布5月犯罪數據，2021年至今，全市的仇恨犯罪較去年增加98%，其中針對亞裔的案件更增加了335%；全市整體犯罪率則較去年上升22%。

數據顯示，在2021年至今已經有87起針對亞裔的仇恨犯罪案，與去年同期的20起增加335%；而全市的仇恨犯罪案則有238起，與去年的120起相比，攀升了98%。

另外數據也顯示，全市槍擊案明顯增加，目前已發生173起槍擊案，相較去年同期的100起增加73%，顯示紐約市槍枝問題嚴重；其他數據也有增加，像是搶劫增加46.7%、重竊增加35.6%等，唯一下降的是入室盜竊，減少21.8%。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，紐約市警再次向市民表明，他們願意為了所有市民走上危險的道路，也是市警對增進公共安全的承諾，這將使紐約市再度在共同面臨的挑戰中，取得最終勝利。

隨著夏天到來，市警也持續將重點放在全市五大區打擊犯罪，希望能減少罪案；市警表示，將持續與社區溝通，聽取基層意見並實施智能化策略，來增加公共安全。

對於仇恨犯罪案增加，市警也隨時調動人員部署，確保在各個社區加派足夠警員；而法院系統也隨著新冠肺炎疫情的和緩，逐漸恢復正常運作，市警表示，這將允許市警和其他執法單位更緊密合作及調查，追究這些暴力案件的責任歸屬。

即便市警增加部署，但全市仇恨犯罪數據仍居高不減，而市警此前公布數據也發現，自今年1月在全市因攻擊或騷擾亞裔而被捕的23人中，就有11人在此前被捕紀錄中，承認或被診斷出患有精神疾病，等於約有一半的攻擊者有心理健康問題。

日前在曼哈頓華埠擺也街(Bayard St.)無故揮拳襲擊55歲李姓華婦的非洲裔遊民賴特(Alexander Wright)，就疑似患有精神病，過去曾有40次被捕紀錄，卻一再被釋放回到街上，成為不定時炸彈，也讓社區領袖、民選官員認為，市府不該繼續說空話，要拿出實際作為來保護社區，對於有心理健康疑慮者應給予救助，有暴力累犯者，被捕後不能輕易釋放。

紐約市針對亞裔的仇恨犯罪案件，今年至今比去年增加了335%；圖為警員在曼哈頓華埠...
紐約市針對亞裔的仇恨犯罪案件，今年至今比去年增加了335%；圖為警員在曼哈頓華埠街頭巡邏。(Getty Images)

紐約市 仇恨犯罪 亞裔

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