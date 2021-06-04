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1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

紐約市7天平均陽性率 疫情爆發後新低

記者和釗宇金春香牟蘭／紐約報導

紐約州新冠檢測陽性率連日創下歷史新低，紐約市新冠病毒檢測七天平均陽性率則降至去年3月1日出現首起病例以來的最低值；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，州府在賈維茨中心(Javits Center)設立的大規模新冠疫苗接種點將關閉。紐約市也採取更靈活的策略，流動疫苗車將開到夏日街區派對(block party)和夜店外提供接種服務。

葛謨表示，疫情數據連創新低的同時，全州經濟也在恢復，「紐約州回來了，這是去年人們艱苦抗疫的證明；最重要的是，這也是我們施打超過1900萬劑疫苗成功的證明；疫苗安全、免費、有效，我們接種得越快，就能越早徹底擺脫疫情。」

市長白思豪(Bill de Blasio)3日宣布，除進一步在全市公校設置移動疫苗接種點外，市府還將推出提供疫苗注射服務的夏日街區派對(block party)，歡迎青少年和家長前來參加並接種疫苗。市府還將在全市五區的多個公園，以及在年輕人經常光顧、位於曼哈頓西村、布碌崙(布魯克林)的酒吧和夜店外面部署移動接種車，方便青年群體接種疫苗。

白思豪表示，在市府運營的疫苗站接種者，獎勵種類繼續增加，除Governors Ball音樂節門票、健身房一年會員外，還有免費在市內酒店居住的獎勵等，可登錄網頁VaccineFinder.NYC.gov/Benefits查詢。

州府數據顯示，全州2日檢測陽性率已經降至0.44%，七天平均檢測陽性率降至0.6%，為連續第59天下降，兩項數據再次創下歷史新低；全州新冠住院人數降至970人，為去年10月21日以來首次降至千人以下。數據顯示，全州已經累計施打1922萬6670劑疫苗，成年人中已有65.7%至少注射一針，57.6%的成年人已經完全接種。

根據市府數據，全市2日七天平均陽性率為0.81%，是疫情在紐約市出現以來最低值，且自今年年初至今，全市新冠確診人數已經下降95%，陽性率下降91%，新冠住院率下降86%，新冠住院人數也下降69%。

目前全市12萬名12歲至17歲青少年已至少接種一劑疫苗，占該年齡段總人口的23%，高於全美平均水平的22%；在紐約州範圍內，該數字在16歲至25歲民眾中達到36.2%。

截至3日，紐約市已有55%的成人民眾完全接種，總人口完全接種比率為44.2%。

長島納蘇郡(Nassau County)已有75.1%的成人至少接種一劑疫苗，是紐約州成人接種率最高的郡。

葛謨表示，州府在賈維茨中心設立的大規模新冠疫苗接種點將關閉。(美聯社)
葛謨表示，州府在賈維茨中心設立的大規模新冠疫苗接種點將關閉。(美聯社)
大紐約地區新冠疫情持續降溫，紐約州新冠檢測陽性率連日創下歷史新低。（州長辦公室提...
大紐約地區新冠疫情持續降溫，紐約州新冠檢測陽性率連日創下歷史新低。（州長辦公室提供）

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