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紐約國際車展 8/20重返賈維茨中心

記者洪群超／紐約報導
紐約國際汽車展將於8月20日回歸曼哈頓賈維茨中心，圖為新冠疫情之前的2019年車展。(記者曹健／攝影)
紐約國際汽車展將於8月20日回歸曼哈頓賈維茨中心，圖為新冠疫情之前的2019年車展。(記者曹健／攝影)

因新冠疫情而暌違一年的紐約國際車展將在今夏回歸，州長葛謨(Andrew Cuomo)2日宣布，這一擁有120年歷史的傳統活動8月20日將重返賈維茨中心，且恢復疫情前的規模，意味著紐約擊敗新冠病毒，「這是個明晰的信號，紐約回來了，且比以往更好更強大。」

作為全球最大、歷史最悠久的車展之一，紐約國際車展已有120年歷史，每年多在春季3、4月舉辦，近年來都在曼哈頓的賈維茨中心舉行；但2020年因新冠疫情爆發，原訂4月舉行的車展先是被延至秋季，但隨著疫情一直未平息，最終徹底取消。

負責紐約車展的大紐約汽車經銷商協會(Greater New York Automobile Dealers Association)去年秋天宣布，面對疫情形勢，2021年的車展將無法在春季回歸，繼續延後至秋季；2日州長葛謨和該會最終宣布，車展訂於8月20日至29日舉行，6月30日起開放購票。

紐約國際汽車展將於8月20日回歸曼哈頓賈維茨中心，圖為新冠疫情之前的2019年車...
紐約國際汽車展將於8月20日回歸曼哈頓賈維茨中心，圖為新冠疫情之前的2019年車展。(記者曹健／攝影)

主辦方表示，時隔一年後回歸的車展，因賈維茨中心10萬平方呎的新展廳完工，規模將達到史上最大，能帶給車商和觀眾更全面和全方位的體驗；同時，今年車展也將順應電動車大熱新趨勢，將有一整層展廳專門展示電動車，並設五個室內車道，供民眾現場試駕。

主辦方也表示，會和州府衛生部門密切合作做好防疫，包括定時清潔消毒、場內人員分流，保持社交距離等。

葛謨則表示，第121屆紐約國際車展的順利回歸，不僅讓紐約客能重新享受這廣受熱愛的經典活動，也將給紐約疫後經濟恢復注入新動力，更重要的是，向世人展現紐約已從疫情中完全走出來，重新享受生活，恢復以往繁榮，「紐約回來了，比以往更好更強大。」

紐約 疫情 葛謨

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