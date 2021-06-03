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17.1% 曼哈頓辦公樓空置率18年新高

記者金春香／紐約報導
曼哈頓辦公樓空置率5月再達新高。（記者金春香／攝影）
曼哈頓辦公樓空置率5月再達新高。（記者金春香／攝影）

根據一份最新房產報告，曼哈頓空置辦公樓空間數量5月再創新高，空置率達到17.1%，比4月的16.5%繼續增加，更創下18年以來的新高紀錄。

房地產公司Colliers International日前發布報告，5月曼哈頓辦公樓空置率為17.1%，與4月的最高紀錄16.5%相比繼續增加，並遠超九一一恐襲不久後、2003年第三季度出現的13.9%空置率。

曼哈頓下城的辦公樓空置率從4月的17.4%增至5月的18%；中城5月空置率與4月持平，為17.4%；曼哈頓中城南邊地區的空置率則為16.1%。

不過曼哈頓辦公樓房產交易仍出現曙光，5月共實現150萬平方呎的辦公樓宇租賃簽約，超過4月的98萬3000平方呎，也超過去年5月的140萬平方呎；此外辦公樓租金均價也從4月的每平方呎72.97元增至5月的73.26元。

然而目前曼哈頓辦公樓出租市場中，轉租市場占比仍較高，轉租交易占22.8%，該數字遠超疫情前，但與去年7月相比，已經有所下降。

曼哈頓很多金融公司都已經開始召員工返回辦公室上班，包括摩根大通(JPMorgan Chase)、高盛集團(Goldman Sachs)、黑石集團(Blackstone Group)等，臉書也計畫下月召員工返回曼哈頓辦公室。

紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)數月前向州府和市府提議，對曼哈頓中城商業區進行重新規畫，將辦公樓改建為公寓，州長辦公室還在對提議進行審查。

曼哈頓 房地產 紐約

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