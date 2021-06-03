葛謨紐約市籌款 門票竟要萬元 金兌錫要求金主撤回捐款

醜聞纏身的州長葛謨，6月底將在紐約市籌款，門票價格高達1萬元。(路透)

雖然州長葛謨 (Andrew Cuomo)仍身困多個醜聞調查之中，但他本月將在紐約市舉行一場籌款活動，一張門票價格高達1萬元；數月來一直力促調查葛謨養老院 疫情醜聞的州眾議員金兌錫，2日致信為葛謨捐款的前100名大金主，要求他們撤回捐款。

根據葛謨競選2022連任的網站信息，他將於29日在紐約市舉辦「夏日晚宴」(Summer Reception)，尚未公布具體地點，該籌款活動日不久後，7月15日葛謨就須公布他過去六個月內籌款金額，屆時從該金額的大小能進一步判斷葛謨被性騷擾 和養老院疫情醜聞包圍後，其第四次連任競選的勝算還有多少。

葛謨目前面臨多項指控，包括對九名女性性騷擾、瞞報州內養老院疫情數字，以及涉嫌濫用公共資源來編輯、推廣其新書「美國危機」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)；州眾議會司法委員會和州檢察長辦公室都對這些指控進行調查。

葛謨曾表示自己會參加第四次州長連任選舉，上一次連任籌款是去年12月慶祝其63歲生日舉行的線上活動，根據今年1月競選委員會發布的信息，葛謨在2020年後六個月內籌得超過400萬元資金；不過在多個指控被爆後，他就拒絕明確說明自己是否會參選。

根據錫耶納學院(Siena College)上月公布的民調，若葛謨2022年競選連任，37%的選民表示將投票支持。

金兌錫2日致信為葛謨連任捐款的前100名金主，要求他們停止並撤回給葛謨的捐款，提醒他們葛謨及其辦公室員工正在因葛謨的自利和公開腐敗行為被執法機構調查，

金兌錫指出，葛謨政府瞞報州內養老院死亡真實數字，葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)也已經承認曾改寫養老院報告，低報數字，此外至少十人控告葛謨性騷擾和不正當接觸，以及葛謨家人及朋友在州內新冠相關醫療資源緊缺情況下獲得優先使用等，「葛謨一手造成上萬名紐約民眾過世及被病毒感染，希望葛謨的金主和支持者們能盡快撤回他們的支持。」