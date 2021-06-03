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民主黨市長參選人二度同台辯論 楊安澤被圍攻遭指「共和黨人」

記者和釗宇／紐約報導
2021年紐約市長民主黨初選第二場電視辯論2日晚舉行，華裔參選人楊安澤(右一)遭對手圍攻。（視頻截圖）
2021年紐約市長民主黨初選第二場電視辯論2日晚舉行，華裔參選人楊安澤(右一)遭對手圍攻。（視頻截圖）

2021年紐約市長民主黨初選第二場電視辯論2日晚舉行，華裔參選人楊安澤遭圍攻，其他參選人指責楊安澤行政經驗不足、創業經歷不成功，市主計長斯靜格更是稱楊安澤是「共和黨人」；此外，當被問到哪位有選人願意接受州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)的背書，只有楊安澤一人舉手。

本場辯論的參選人與上一場相同，分別是楊安澤、斯靜格、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)、前市長助理威利(Maya Wiley)、非營利組織負責人莫拉萊斯(Dianne Morales)、前華爾街高管麥奎雷(Raymond McGuire)和聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)。

和首場辯論不同，本次辯論是線下面對面舉行，討論的問題順序與上一場相仿；參選人首先就公共安全問題表態，所有人的立場與上一場相同，即支持控槍，但亞當斯、楊安澤等溫和派支持增強警局、增加地鐵執法，斯靜格、威利等進步派重申撤資警局立場；隨後討論疫後經濟復甦政策時，所有參選人都表態要給小商業者更多支持，楊安澤、亞當斯則重申公共安全是經濟重啟的前提。

隨後主持人就楊安澤缺少從政經驗、也未在紐約市投票提出質疑，楊安澤回應說，他有很多作為紐約市民的經驗，「我在紐約市經營過企業，和政府打交道有豐富經驗，還要建設團隊、接觸客戶，後來又創辦了非營利組織『為美國創業』(Venture For America)，為青年人在中部提供就業機會，近兩年來參加競選籌款經驗豐富；這些都是領導紐約市需要的經驗，可以將紐約市帶到一個新的水平。」

其他參選人則順勢對楊安澤發起圍攻；威利表示，楊安澤的「為美國創業」忽略了非洲裔和西語裔青年人；斯靜格的攻擊則非常直白，「你應該承認自己是『空瓶子』(Empty vessel)，我覺得你連『空瓶子』都不是，你是一個共和黨人，你的政策不會讓紐約市經濟復甦。」

楊安澤在為「為美國創業」辯護之餘，把話題引向紐約市的財政危機，認為白思豪過早支出了太多聯邦救濟款；斯靜格則反唇相譏，稱楊對預算沒有任何概念，同時還攻擊楊安澤和亞當斯都接受過共和黨富翁的捐款。

當主持人問道，是否有參選人願意接受葛謨、白思豪的背書，只有楊安澤一人舉手；當被問到對白思豪政府的評價，大部分參選人認可白思豪的免費學前班政策，但認為其他方面表現不及格。各參選人在教育問題和無證移民問題上的觀點大同小異，均支持全面復課、保護無證移民。

距離6月22日初選還有不到20天，提前投票將於6月12日開始，不在籍選票申請截止日為6月15日；最後一場民主黨初選電視辯論將於16日進行。

2021年紐約市長民主黨初選第二場電視辯論2日晚舉行，華裔參選人楊安澤遭到圍攻。...
2021年紐約市長民主黨初選第二場電視辯論2日晚舉行，華裔參選人楊安澤遭到圍攻。（視頻截圖）

紐約市 楊安澤 白思豪

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