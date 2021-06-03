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紐約州單日檢測陽性率 全美最低

記者和釗宇／紐約報導
葛謨宣布，紐約州的七天平均新冠檢測陽性率降至0.64%，為全美各州最低。（州長辦公室提供）
葛謨宣布，紐約州的七天平均新冠檢測陽性率降至0.64%，為全美各州最低。（州長辦公室提供）

紐約州曾是新冠疫情初期全美受創最重的州，但現在疫情正在迅速好轉；州長葛謨(Andrew Cuomo)2日宣布，紐約州的七天平均新冠檢測陽性率降至0.64%，為全美各州最低；同時，葛謨還宣布了第一輪打疫苗獎學金獲得者，皇后區一名華裔學生中獎；為鼓勵民眾接種，花旗球場90%的座位專供已接種疫苗的球迷。

葛謨表示，紐約州七天平均檢測陽性率降至全美最低，「說明現在是時候重返正常生活了，而且沒有任何其他地方比紐約州更適合重啟經濟；在紐約州你可以做任何事，在紐約州度假也是精明且安全的，你知道我們處理疫情是很負責任的。」

因此葛謨宣布，州府將啟動一項總額4000萬元的全球旅遊廣告項目，希望重振紐約州的旅遊業，第一階段重點推介紐約市，將在多個州和國家投放廣告，第二階段將重點推介上州旅遊景點；「紐約州張開雙臂歡迎國際遊客，來到這裡不用檢測、不用隔離、不用檢查，來就玩了。」

州府數據顯示，全州已有57.3%的成年人完全接種；為鼓勵更多人接種，紐約大都會隊主場花旗球場將從下周起增加對已接種人士的客容量，90%的座位專門提供給已接種民眾；也就是說，已接種人士可占用2萬9500個座位，但僅允許3000未接種疫苗人士入內。

為鼓勵年輕人接種，州府此前宣布，所有在5月27日起至7月7日間接種新冠疫苗的12至17歲青少年，將有機會獲得州內公立大學的四年全額獎學金和其他獎勵，州府每周將抽取十個獲獎者；葛謨2日公布了第一輪十名獲獎者，其中包括皇后區華裔學生蔣柏堂(Bai Tang Jiang，音譯)。

十名獲獎者將獲得四年的州內公立大學的全額獎學金，內容包括：州內學生水平的學費、不超過州大學生平均支出的住宿、書本、交通等學習支出，選擇在校內宿舍居住的學生將獲得更好的房間，若校內宿舍不足則將提供與校內住宿費等額的住房補助；在活動期限內接種的學生，接種後均可在網頁shorturl.at/uAI16註冊抽獎。

葛謨還宣布了第一輪打疫苗獎學金獲得者，皇后區一名華裔學生中獎。（州長辦公室提供）
葛謨還宣布了第一輪打疫苗獎學金獲得者，皇后區一名華裔學生中獎。（州長辦公室提供）
紐約大都會隊主場花旗球場將把90%的座位提供給已接種新冠疫苗的球迷。(路透)
紐約大都會隊主場花旗球場將把90%的座位提供給已接種新冠疫苗的球迷。(路透)
葛謨宣布，紐約州的七天平均新冠檢測陽性率降至0.64%，為全美各州最低。（州長辦...
葛謨宣布，紐約州的七天平均新冠檢測陽性率降至0.64%，為全美各州最低。（州長辦公室提供）

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