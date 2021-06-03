促青少年接種 紐約市4公校將開接種點

紐約市將在公校開設移動疫苗站，為12至17歲的青少年服務；圖為16歲高中生Briana Justice接種輝瑞疫苗。(路透)

為促進青少年接種疫苗 ，市長白思豪 (Bill de Blasio)2日宣布，市府本周五(4日)將在布朗士 區的四所公校開設移動疫苗接種站作為試點，為12至17歲的在校生接種新冠疫苗，未來幾周內將推廣到全市五區。

白思豪表示，自從聯邦政府和州府批准12至17歲青少年接種輝瑞疫苗以來，市府就一直在加大力度向青少年、家長、兒童醫生推廣疫苗，效果顯著；數據顯示，全市已有11萬8000名12至17歲青少年至少接種一針，約占全市該年齡段人群總數的23%，高於全美平均水平的22%。

他說，青少年疫苗接種尤其要關注疫情較為嚴重的地區，「因此我們首先選擇布朗士區的公校作為試點，然後推廣到全市，這是最好的辦法。」不過，目前市府仍未公布第一批試點的學校名單，而且接種站開設時間等實施細節仍在研擬之中。

本學年將在6月25日結束；白思豪表示，學年結束之後，市府擬繼續保留校內的疫苗站，供參加暑期班的學生繼續接種。

此前就建議市府在公校設立接種站的市議會健康委員會主席拉文(Mark Levine)對市府此舉表示讚賞，他說，「今天的宣布讓我感到激動，學校的確是打疫苗的好地方，尤其為年輕人提供了更多接種地點的選擇。」

同時，白思豪還宣布啟動「紐約市青年接種周」(NYC Youth Vax Week)活動，向青少年及家長普及疫苗知識並鼓勵青少年接種，同時將在全市五區的多個公園部署移動接種車，提供輝瑞疫苗，市民外出踏青就可以順便接種，接種車部署的時間地點參見：https://reurl.cc/3aNV6M。

白思豪表示，市府將在紐約水族館(New York Aquarium)設立疫苗站，12歲以上市民均可前來接種，接種者將免費獲得水族館門票一張；此前，市府已在布朗士動物園(Bronx Zoo)和自然歷史博物館(American Museum of Natural History)疫苗站提供打疫苗送門票的福利。