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紐約客談／別拿仇亞犯罪當一切問題的擋箭牌

紐約客談

又有華人街頭無端被襲，光天化日下遭一拳擊昏在地。嫌犯隨即被捕，馬上被控仇恨犯罪，各級民主黨主政者和參選市長、市議員等職位的政客也紛紛第一時間譴責又一起「仇恨亞裔犯罪」，表示「和亞裔社區站在一起」，集會也緊鑼密鼓開起來，聲浪一個比一個大。

根據警方信息，這起攻擊案的嫌犯、48歲的賴特是有精神疾病的遊民，有過40次被捕紀錄，包括攻擊、縱火乃至襲警，被捕時身上還搜出可致幻的K2毒品

這是個種族歧視與仇恨亞裔，專門找亞裔下手的人嗎？恐怕不是。此人僅今年至今，就已四次因攻擊他人被捕，襲擊過的人甚至包括警察；這顯然是個對所有人都有危險的社會敗類。

不只賴特，今年迄今在紐約市發生的襲擊亞裔案件中，施暴者前科累累、有明顯精神疾病者不在少數。但在主政紐約「進步派」民代口中被譽最大政績的新保釋改革法下，這些人中的絕大多數被捕後不久就被放虎歸山；有精神疾病的遊民也被安置在社區內的收容所，沒有任何救治，任意遊蕩街頭。

譴責「仇恨亞裔犯罪」、疾呼「和亞裔社區站在一起」聲量最大的那些人裡，有多少同時也是「抓了放」的保釋法改革、削減警力運動、甚至力推毒品除罪化的始作俑者和鼓吹者呢？待暴力罪犯、精神病人、吸毒後神智不清者把亞裔打了，就站出來喊喊口號、罵罵川普，順便撈撈選票。

不要讓「仇恨亞裔犯罪」成為「懶政」不作為的擋箭牌，裝「愚政」造成一系列惡果的萬能筐。亞裔選民更要擦亮眼，認清這些號稱「支持亞裔」的「口惠黨」。

紐約客談，每周二至周六見報。

亞裔 紐約市 毒品

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