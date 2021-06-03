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「不該過這種日子」 紐約民代集會 譴責仇恨亞裔犯罪

記者洪群超／紐約報導
眾多民代、社區人士和多名市長參選人參加華埠集會，譴責又一起攻擊亞裔案件，發言者為楊安澤。（記者洪群超/攝影）
眾多民代、社區人士和多名市長參選人參加華埠集會，譴責又一起攻擊亞裔案件，發言者為楊安澤。（記者洪群超/攝影）

一名55歲華婦在曼哈頓華埠街頭光天化日無端遭襲案件引眾怒，2日眾多民代、社區人士在華埠集會，要求市府必須採取行動保護社區，勿再說空話，也向到場支持的角逐市長大位的參選人楊安澤、斯靜格(Scott Stringer)、賈西亞(Kathryn Garcia)等喊話，要求不論誰當選，需把從根本上解決該問題置於執政優先位置。

影音來源：記者洪群超

48歲疑似患有精神病的非洲裔遊民賴特(Alexander Wright)，5月31日在華埠擺也街(Bayard St.)突然無端襲擊路過李姓華婦，一拳將其擊倒在地；被捕後警方發現他已有過40多次被捕紀錄，包括攻擊、縱火、襲警等。

代表華埠的現任市議員陳倩雯及競選該職位的參選人李金枝、劉林劍虹2日先後在華埠孔子大廈廣場及案發地附近舉行集會，譴責又一使亞裔無辜受害的攻擊案；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)以及正參選市長的楊安澤、斯靜格、賈西亞、多諾萬(Shaun Donovan)、方棟豪(Aaron Foldenauer)也現身，譴責攻擊亞裔事件，也都紛紛指責白思豪市府不作為。

陳倩雯表示，市府前一日剛宣布老人中心將重開，未來將有更多華裔老人出門活動，市府必須確保他們的安全，「為何我們如今出個門都要三思？為何在自己的社區還要挑哪條路不能走？還要猶豫要不要坐地鐵？我們不應該繼續過這種日子！」

陳倩雯說，又一起襲擊案件令人憤怒，市府除了必須派更多警力來保護社區，更應從根本上解決問題；襲擊亞裔的這些嫌犯不少有精神問題，現任市長及未來的市長，必須正視此問題，不能再拖延；遊民收容所不應只提供睡覺的地方，對精神有問題者應給予救助，有暴力累犯的精神問題者，被捕後也不能隨意就被釋放。

高步邇表示，這是她短短幾個月來參加的第15場有關仇恨亞裔犯罪的記者會，「發生得太多了」，市府不能空喊口號，要拿出撥款來切實解決問題；威廉姆斯則說，如今局面是執政者的「懶政」造成的，「襲擊的人被捕了，然後呢？」

威廉姆斯說，對於這些有精神問題的暴力攻擊者，「靠警察去抓了放不是解決問題之道，雷克島監獄也不是精神病院」；他並向到場市長參選人喊話，「你們不管誰當下一任市長，請拿出切實解決問題的方法，投入資金給社區組織，給社工，給心理健康項目。」

楊安澤表示，該案嫌犯已有40多次被捕紀錄，「我無法理解這種人怎麼還能被放出來」，指出這種抓了放的現狀需要改變，「這類人不只襲擊亞裔，他襲擊所有紐約人」；賈西亞則表示，市府建立精神疾病應急處理小組刻不容緩。

曾擔任歐巴馬總統時期聯邦住建部長的多諾萬則說，他若當選，會給有精神疾病的遊民提供能給予治療和居住為一體的住處，不應讓他們在街頭遊蕩；斯靜格則稱，前總統川普反亞裔，如今惡果頻現，下任市長需確保紐約市仍是包容多元的城市。

組織華埠民間巡邏隊的社區人士陳家齡則向所有參選市長者喊話：「現任市長一邊說要支持亞裔社區，一邊在華埠大舉收容遊民、建城區監獄，把華埠當垃圾場；不管下任誰當市長，請真正做些事給我們看。」

眾多民代、社區人士和多名市長參選人參加華埠集會，譴責又一起攻擊亞裔案件。（記者洪...
眾多民代、社區人士和多名市長參選人參加華埠集會，譴責又一起攻擊亞裔案件。（記者洪群超/攝影）

華埠 亞裔 威廉

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