非裔遊民襲華婦 被控仇恨犯罪…華埠隨機攻擊 曾被捕40次

五名警察將賴特上銬逮捕。(目擊者提供)

5月31日在曼哈頓華埠擺也街(Bayard St.)街頭突然揮拳、無端襲擊一名路過李姓華婦的非洲裔男嫌，被捕後遭控仇恨犯罪以及和此次隨機襲擊案有關的攻擊、非法持有管制藥品等罪名；警方指出，此嫌為遊民，此前已有40多次被捕紀錄，包括攻擊、縱火及襲擊警察 等，警方當日逮捕他後，還在其身上搜出可致幻的毒品 。

根據警方，48歲的賴特(Alexander Wright)在揮拳攻擊55歲的李女士後不久，在案發地不遠處被捕；賴特綽號為「迪士尼」(Disney)，為一名遊民，居住在蘭德爾島(Randalls Island)上的遊民收容所，過去曾經有40次被捕紀錄，有多次攻擊、縱火前科，更曾經攻擊警察。

據了解，案發前有人見到賴特在街上大喊大叫，並不斷自言自語；根據另一段目擊者影片，賴特在被捕前指著手腕，跟警員說「他打我！」(He hit me!)，五名警員上前後將賴特上銬時，賴特還對著影片拍攝者問：「你有打我嗎？」(Did you hit me?)，他被捕後送往表維醫院(Bellevue Hospital)作精神鑒定。

警方還在賴特身上發現俗稱「K2」的「類大麻 活性物質」，吸食後會有類似大麻的迷幻作用；據了解，該類毒品毒性比大麻更強，持續使用會產生成癮性與戒斷症狀。

根據案發地附近餐館監控拍下的畫面，受害的55歲華婦在案發時正走在擺也街上，在靠近餐館「港食堂」門口時，突遭迎面而來的賴特揮拳攻擊，朝她臉部重擊一拳並大喊；受害人受重擊後立即倒地，跌坐在一旁，靠在戶外用餐座的柱子，賴特則大搖大擺離開現場。

轄區市警五分局警員在獲報後立即趕到現場，並前往追捕，最後在離事發地點不遠處的擺也街與包厘街(Bowery)交口的美國銀行(Bank of America)門口，將賴特逮捕。

市警總局長希爾(Dermot Shea)1日早接受NY1採訪時表示，賴特去年就有八次被捕紀錄，包括多次隨機攻擊路人，「當像賴特這樣住在遊民收容所、走在街上隨機攻擊的人，我們把他們放出來重回到街上時，社會又做了什麼？這樣的制度已經讓每個紐約人深陷危險，這很瘋狂。」

55歲的受害李女士在鄰居眼中，是個會與人打招呼寒暄的普通人；根據鄰居表示，事發當天受害李女士就在離家不遠處，卻突然遭到無端襲擊，讓附近居民感到驚訝及害怕。

受害人的鄰居林先生表示，該棟樓住戶多為年長者，受害李女士大約在十幾年前搬進來，與婆婆、丈夫和一名20多歲女兒住一起；據了解，受害李女士在格蘭街(Grand St.)的餅店工作，平時都大概是傍晚6時下班，步行10幾分鐘回家，事發當天她就在住宅門口遭人無故攻擊。

林先生表示，擺也街上多為遊客，市警五分局就在附近，治安一直都不錯，不過時常有幾個遊民在門口遊蕩。

他回憶，去年該住宅樓換鎖時，還有個非洲裔男子闖空門進大樓，住戶都相當害怕；而最近數字攀升的反亞裔仇恨犯罪，也讓他擔心自己和家人安全；林先生也擔心，這些攻擊者即便被逮捕，也會在短時間內被釋放，難保不會再犯罪。