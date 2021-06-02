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曼哈頓華埠華裔軍人忠烈坊列地標 6月15日投票

記者顏嘉瑩／紐約報導
若市地標保護委員會投票通過並獲市府批准，劉錦方場的華裔軍人忠烈坊，將成為紐約市首個專門紀念華裔歷史和文化的地標。(記者顏嘉瑩／攝影)
若市地標保護委員會投票通過並獲市府批准，劉錦方場的華裔軍人忠烈坊，將成為紐約市首個專門紀念華裔歷史和文化的地標。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)1日舉行公聽會，討論將位於曼哈頓華埠劉錦方場的華裔軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)列為地標；會上包括市公園局、紐約華裔美國退伍軍人會等都支持將該紀念碑設為地標，認為將可表彰亞裔社區對紐約市的貢獻；該委員會預計15日(周二)進行投票，若通過並獲市府批准，將成為紐約市首個專門紀念華裔歷史和文化的地標。

市公園局局長西弗爾(Mitchell J. Silver)以書面作證方式表達對將華裔軍人忠烈坊設為地標的支持；他在信中寫著，該牌坊為紀念1944年犧牲的華裔空軍飛行員劉錦(Benjamin Ralph Kimlau)以及其他美國華裔軍人的奉獻，若成為華埠地區首個地標，將可表彰亞裔社區對紐約市的貢獻，不僅對亞裔社區，乃至於對整個紐約市都意義重大。

曾任紐約州第二上訴法庭首席法官的紐約華裔美國退伍軍人會候任主席伍元天則說，劉錦方場是社區重要的集會場所，地理位置優越，而牌坊上以中英文寫紀念戰亡的美國華裔士兵的語句，讓市民和遊客更能夠了解該段歷史，共同紀念犧牲華裔將士，同時還能彰顯民主自由的重要性；「許多移民都是為了民主自由而移民來美，如此具有意義的牌坊，應該要保存並設為地標。」

市地標保護委員會1日針對將位於劉錦方場的華裔軍人忠烈坊列為地標事宜，舉行公聽。(...
市地標保護委員會1日針對將位於劉錦方場的華裔軍人忠烈坊列為地標事宜，舉行公聽。(截自視訊會議)

而在新冠肺炎疫情以來，仇恨亞裔犯罪數量攀升，市地標保護委員會主席Sarah Carroll表示，在聽取多人意見及故事後，如今正是將華裔軍人忠烈坊列為地標的最佳時刻，他也希望未來有更多在亞裔社區的重要建築被列為地標。

由華裔建築設計師李錦沛(Lee Gum Poy)設計的華裔軍人忠烈坊，自1962年豎立至今，是已故前華裔美國退伍軍人會董事長伍覺良花六年向市府申請，最終得以准許修建；由於忠烈坊地基下埋著巨型水管渠道，若牌坊重量太重，恐會影響地基，最後只能將原定的四柱三間雙簷的設計，簡化成目前看到的兩柱一間單一匾額無簷設計。

Sarah Carroll表示，該委員會將於15日針對此案進行投票，民眾若有意見，仍可在15日前致信市地標保護委員會表達想法，網址為https://on.nyc.gov/3imHhib。

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